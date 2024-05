Florinel Coman, anunţ despre viitorul său după ce a primit medalia de campion: "A ieşit patronul şi v-a spus!" - Antena Sport

Florinel Coman a făcut un anunţ despre viitorul său după ce a primit medalia de campion. Florinel Coman a spus că mai multe detalii poate da Gigi Becali. Totuşi, Coman a spus că speră ca fanii FCSB-ul să îl mai vadă jucând pentru noua campioană a României.

Florinel Coman a făcut dezvăluiri şi din interiorul FCSB. Coman a spus că a cântat pe drumul spre stadion şi s-a arătat impresionatde cei peste 54 de mii de fani prezenţi pe Arena Naţională.

Florinel Coman, anunţ despre viitorul său după ce a primit medalia de campion

De la duhovnicul meu, mi-a făcut-o special pentru mine. A fost superb, am cântat pe drum până la stadion. A fost ceva de vis. Pe teren ne-am bucurat, a fost ok. Am venit să jucăm de plăcere cu 54 de mii de oameni care au venit să vadă festivitatea de premiere. Eu sunt în urmă cu petrecerea, am fost şi plecat. Eu m-am refăcut, şi băieţii sunt refăcuţi. Ne-am odihnit 3-4 zile. A fost un meci plăcut.