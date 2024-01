Siyabonga Ngezana îi simte deja lipsa lui Damjan Djokovic: "Îmi era foarte apropiat, am fost supărat că a plecat de la FCSB" - Antena Sport

Damjan Djokovic a fost lovitura iernii dată de Dan Şucu pe piaţa transferurilor. Pus pe liber de Gigi Becali, mijlocaşul a spus că nu a rămas în nicio relaţie cu patronul de la FCSB. Totodată, Djokovic a spus că nu are ce să le reproşeze celor de la FCSB.

„Când pierzi nu e bine, dar e un antrenament bun. Colegii m-au primit foarte bine. Eu un grup bun. Cred că au un proiect interesant, foarte bun, cu ambiţie. Au ca obiectiv să facem performanţă. Sincer, nu a trebuit să fie nimeni de la conducere.

Vorbeam cu prietenii care erau rapidişti şi sunau. Ca fotbalist, când nu stai pe teren unde vrei, suferi un pic. Când te duci la o anumită echipă, ştii ce poate să fie. Sunt un băiat matur. În primul rând să văd dacă marchez goluri. Sunt bătrân în fotbal şi trăiesc fiecare moment cu bucurie. Nu e o întrebare pentru mine. Ce va fi, va fi. Am ales să vin la Rapid pentru că aşa am vrut să fie.

Eu nu am relaţie cu Gigi Becali. El e patron la echipa lui. Eu dau ce pot la fiecare echipă. Eu m-am antrenat, am jucat când am fost pe teren. În rest, nu am ce să le reproşez„, a spus Damjan Djokovic.