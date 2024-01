Damjan Djokovic, discurs ferm după debutul la Rapid: "Nu am nicio relaţie cu Gigi Becali! El e patron" - Antena Sport

Reclamă

Vorbeam cu prietenii care erau rapidişti şi sunau. Ca fotbalist, când nu stai pe teren unde vrei, suferi un pic. Când te duci la o anumită echipă, ştii ce poate să fie. Sunt un băiat matur. În primul rând să văd dacă marchez goluri. Sunt bătrân în fotbal şi trăiesc fiecare moment cu bucurie. Nu e o întrebare pentru mine. Ce va fi, va fi. Am ales să vin la Rapid pentru că aşa am vrut să fie.

Eu nu am relaţie cu Gigi Becali. El e patron la echipa lui. Eu dau ce pot la fiecare echipă. Eu m-am antrenat, am jucat când am fost pe teren. În rest, nu am ce să le reproşez„, a spus Damjan Djokovic după Rapid – Sabah 1-2.

Cristiano Bergodi, uluit că Gigi Becali l-a lăsat pe Damjan Djokovic la Rapid

Cristiano Bergodi este uluit că Gigi Becali l-a lăsat pe Damjan Djokovic la Rapid. Antrenorul giuleştenilor a avut o primă reacţie după ultima lovitură dată de Dan Şucu pe piaţa transferurilor.

Croatul în vârstă de 33 de ani s-a despărţit de FCSB după numai şase luni şi a semnat cu rivala Rapid. A parafat un contract pentru un an şi jumătate, perioadă în care va încasa un salariu lunar de 15.000 de euro.

Bergodi se felicită că îl are în cantonament pe mijlocaşul croat şi că se va putea baza pe el la reluarea campionatului.

”Da, e un jucător… Se vorbește de jucătorii care pot să vină. Pe Damjan l-am considerat mereu un jucător important și la CFR, și la FCSB. Am rămas uimit că l-au lăsat cei de la FCSB. Mă bucur că l-am luat noi. Eu am zis da, chiar dacă el nu e un mijlocaș defensiv. El e un jucător bun. Mie mi-au plăcut mereu stângacii. Eu cred că ne poate fi de folos împreună cu ceilalți mijlocași”, a declarat Cristiano Bergodi la digisport.ro.