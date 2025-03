Sorin Cârţu nu l-a iertat pe Istvan Kovacs! Reproşuri dure după meciul cu Farul lui Gică Hagi: "Ne-a prejudiciat" - Antena Sport

Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al celor de la Universitatea Craiova a avut o reacţie dură la adresa arbitrajului. Nu l-a iertat pe centralul Istvan Kovacs, după arbitrajul de la meciul cu Farul, scor 1-0. Craiova lui Rădoi s-a impus, dar Cârţu nu a ratat şansa de a-l pune la colţ pe cel mai bun arbitru român. Spune că oltenii meritau să primească un penalty în starul meciului cu echipa constănţeană.

Sorin Cârţu e mulţumit însă de rezultat. Nu este însă împăcat cu ratările numeroase din meciul contra celor de la Farul.

Sorin Cârţu a pus tunurile pe Istvan Kovacs

Craiova lui Rădoi a bătut Farul, scor 1-0 şi a urcat pe primul loc în Liga 1, la egalitate de puncte cu cei de la FCSB. Campioana mai are însă un meci de jucat, derby-ul cu Rapid, de duminică seara, de pe Arena Naţională. „E diferenţă faţă de cele din spate exceptând FCSB. E bine că am exploatat momentul. O victorie care ne-a adus pe primul loc. Din păcate, am câştigat doar cu 1-0. Puţin faţă de ce am jucat şi de ceea ce arătat. E important însă să câştigi. Trebuie să te obişnuieşti şi cu 1-0. Am avut şi un penalty clar, în primele minute. Nu înţeleg ce se întâmplă cu Kovacs. E o rcidivă după FCSB cu Dinamo. Eu nu înţeleg ce e cu cei din VAR, ce rost au ei când arbitrează Kovacs. Au reţinerea să-l cheme, să îi atragă atenţia. La el e o mare problemă. El a văzut că Bălaşa a jucat mingea, dar nu ştiu ce minge a văzut el că a atins. Nu e premeditare, dar prea mareîncredere în el. Nu vreau să spun că are caracteristici de aroganţă, dar e o problemă. Ne-a prejudiciat de acel penalty”, a spus Cârţu, la finalul meciului cu Farul.

Preşedintele de onoare al Craiovei nu se teme de meciul contra celor de la FCSB. Le-a transmis jucătorilor lui Rădoi ce trebuie să facă pentru a nu pierde etapa viitoare contra campioanei, pe Arena Naţională. „Nu aşa trebuie văzut că mâine joacă cu Rapid, apoi la mijlocul săptămânii. Să mergi să-ţi aperi poziţia. Sunt meciuri speciale cu ceide la FCSB. Ai obligaţia să te prezinţi bine”, a mai spus Cârţu.