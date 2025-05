Sorin Cârţu, sfaturi pentru Mirel Rădoi! Jucătorul care poate aduce titlul: "Să dea tonul la agresivitate" - Antena Sport

Mirel Rădoi a ratat toate obiectivele cu Universitatea Craiova în acest sezon. A pierdut şansa la Cupa României, după eliminarea din semifinalele competiţiei. Apoi, a pierdut orice şansă la titlu, cu trei etape înainte finalului de play-off.

Mirel Rădoi a spus că va pleca de la echipă dacă nu reuşeşte să ia titlul şi în sezonul viitor. Sorin Cârţu îi spune ce jucător trebuie să aducă pentru îndeplinirea obiectivului.

Sorin Cârţu, mesaj pentru Mirel Rădoi

Sorin Cârţu a dezvăluit ce discuţii a avut cu Mirel Rădoi. I-a transmis că are nevoie de un jucător agresiv la mijlocul terenului pentru a domina toate echipele din Liga 1. „Eu și în discuțiile pe care le-am avut cu Mirel (n.r. Rădoi) sau cu alții din interior, am spus că o echipă e întotdeauna puternică atunci când are axul central.

Uitați-vă și la axul nostru și vedeți dacă am dreptate sau nu. Când o echipă are axul puternic… portar, fundași centrali, mijlocașul central defensiv, care e foarte important în fotbal, în ceea ce vrei tu. Dacă ai o echipă care vrei să plece cu mingea de la portar, sunt diferiți, trebuie să îți alegi pentru specificul pe care vrei să-l practici, filozofia pe care vrei să o practici la echipă. Atacant… toată lumea”, a declarat Sorin Cârțu, conform fanatik.ro.

Sorin Cârţu nu s-a oprit aici. I-a făcut o caracterizare cmpletă jucătorului care le lipseşte oltenilor în acest moment. „Pe poziția aceea, la mijlocul terenului, e nevoie de un jucător care să dea tonul unei agresivități pozitive.