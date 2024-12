Ştefan Baiaram, prima reacţie după Petrolul – Universitatea Craiova 1-1. Ce a spus despre partida disputată în ”mocirlă” - Antena Sport

Partida dintre Petrolul și Universitatea Craiova s-a încheiat cu scorul de 1-1, ambele echipe adunând câte 19 puncte în clasamentul din Liga 1. Meciul de la Ploiești s-a disputat într-o adevărată ”mocirlă”, lucru care le-a îngreunat misiunea fotbaliștilor.

Elevii lui Costel Gâlcă s-au arătat nemulțumiți de starea terenului, care le-a dat mari bătăi de cap.

Concluzia trasă de Ştefan Baiaram după partida jucată în ”mocirlă” la Ploieşti

Ştefan Baiaram, marcatorul oltenilor, a venit cu o reacție după partida contra ”lupilor galbeni”. Atacantul celor de la Universitatea Craiova s-a arătat mulțumit de rezultatul obținut la Ploiești, în ciuda condițiilor nefavorabile de pe ”Ilie Oană” Mai mult, acesta a mărturisit că punctul obținut în deplasare și faptul că se întorc neînvinși acasă va ajuta la moralul echipei.

”A fost un meci foarte greu, pe un teren foarte greu. Ne bucurăm că am scos un punct, e important pentru noi și sper să câștigăm următorul meci. Cu siguranță, dacă era un teren mai bun, ne puteam face jocul nostru de pase. Suntem jucători tehnici și nu am putut să ne demonstrăm calitățile.

Nu am jucat niciodată pe un astfel de teren, a fost mocirlă și ne pare rău că nu s-a oprit meciul de la început. E păcat, atât pentru noi, cât și pentru dumneavoastră, că n-am putut să oferim spectacol. Nu am putut să pasăm, să avem mai multe ocazii. E bun pentru moralul nostru acest punct și am arătat că ne batem la campionat”, a declarat Ştefan Baiaram, pentru digisport.ro.