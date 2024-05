"Ştii ce mi-a spus Şucu?" Gigi Becali i-a ironizat pe Marius Şumudică şi Neil Lennon după Rapid - FCSB 2-0 - Antena Sport

Gigi Becali i-a ironizat pe Marius Şumudică şi Neil Lennon după meciul Rapid – FCSB, scor 2-0, din ultima etapă a play-off-ului. Patronul roş-albaştrilor s-a amuzat de situaţia de la rivală.

Latifundiarul din Pipera nu a fost afectat de eşecul din Giuleşti şi a dezvăluit ce discuţie a purtat cu Dan Şucu. Finanţatorul campioanei României se bucură că Marius Şumudică nu va fi numit pe banca alb-vişiniilor.

„Şumudică mai trebuie să facă şcoală, mai trebuie să ia nişte grade ca să îi dea Şucu bagheta. I-a spus Şucu că nu e de talia lui Becali. (Şumudică: O să mă pregătesc, domnule Becali!) Eu ştii de ce nu am plecat? Am avut ofertă la Liverpool… pentru Lucescu am stat. Am renunţat la 30 de milioane de la Liverpool ca să mă lupt cu Lucescu. Mi-ar fi plăcut să vină Şumudică la Rapid.