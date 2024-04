Suma "chilipir" pe care trebuie să o plătească Gigi Becali pentru Rafa Mujica, atacantul ce face senzaţie în Liga Portugal! - Antena Sport

Potrivit sursei citate, Louis Munteanu costă 1,5 milioane de euro, dar Fiorentina va avea ultimul cuvânt de spus în privinţa destinaţiei acestuia. Sursa mai sus menţionată susţine că ceva mai avansate sunt negocierile cu FCSB, dar acest lucru nu o scoate din calcul pe Rapid.

În acest sezon din Liga 1, Louis Munteanu a evoluat în 28 de meciuri pentru echipa lui Gică Hagi şi a marcat opt goluri, trei dintre acestea fiind marcate în play-off.

În play-off, Louis Munteanu a marcat o dublă, în Giuleşti, în victoria cu 2-1 în faţa celor de la Rapid şi a mai marcat un gol în remiza constănţenilor de la Sf. Gheorghe, cu Sepsi, scor 1-1.

