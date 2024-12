"Sunt hulit pe toate stadioanele!" Marius Şumudică, apel la suporterii Rapid: "Dacă rezultatul e negativ, stau în bătaia puştii!" - Antena Sport

Marius Şumudică a făcut un apel la suporterii Rapidului înaintea meciului cu Gloria Buzău. Antrenorul giuleştenilor le-a cerut fanilor să fie alături de echipă , pentru a putea fi atacată calificarea în play-off-ul Ligii 1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Şumudică i-a dat exemplu pe antrenorii care l-au precedat pe banca Rapidului şi a tras un semnal de alarmă. Nu îşi explică de ce jucătorii sunt fluieraţi încă din prima repriză a meciurilor de pe Giuleşti.

Marius Şumudică a venit cu un apel la suporterii Rapid

Anrenorul Rapidului a avut un mesaj vehement pentru ultraşi: „Sunt unul dintre voi!”

„Voiam să fac un apel la suporteri şi vreau să mă înţeleagă că le vorbesc de la rapidist la rapidist. Această echipă nu are nicio identitate fără suporteri, această echipă trăieşte prin suporteri. Şi este momentul ca aceşti suporteri, indiferent de vârstă, să înţeleagă că Rapidul are nevoie de sprijin şi că au pe bancă unul de-al lor. Nu vreau să fac referire la ce antrenori au fost înainte, unde lucrează acum sau ceea ce fac, nu este problema mea. Dar, de când Şumudică a preluat această echipă… eu am fost şi la alte meciuri cu alţi antrenori şi nu se întâmpla niciodată ca în minutul 20 lumea să fie nemulţumită şi să huiduie pe Giuleşti la o pasă înapoi.

Eu am văzut Dinamo şi era minutul 75 şi nu marcaseră cu Sepsi. Şi tot stadionul îi încuraja… e adevărat, pe fondul unui joc bun! Eu nu am venit în faţa dumneavoastră să critic rapidiştii pentru că sunt unul dintre ei. Dar nu mă aşteptam ca în momentul în care au un rapidist pe bancă să se întâmple lucrurile astea şi din prima repriză să se creeze o presiune aparte. Nu!