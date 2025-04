"Suntem `șumudici` de mici!" Mihai Rotaru o ia pe urmele lui Gigi Becali. Ce a spus înainte de CFR Cluj-Rapid - Antena Sport

Patronul oltenilor, Mihai Rotaru nu se dezminte. A luat-o pe urmele lui Gigi Becali şi a făcut un anunţ de ultimă oră înaintea meciului CFR Cluj-Rapid. Rotaru speră ca echipa lui Marius Şumudică să îi încurce pe cei de la CFR Cluj în meciul din această seară.

După Universitatea Craiova-FCSB 0-0, patronul oltenilor, Mihai Rotaru e foarte atent la meciul CFR Cluj-Rapid. Speră ca echipa din Gruia să se încurce pe propriul teren.

Mihai Rotaru, apel către Marius Şumudică

După remiza cu Craiova lui Mirel Rădoi, Gigi Becalipatronul celor de la FCSB, a dezvăluit că va susține Rapid în meciul de luni seară împotriva celor de la CFR Cluj, contracanditată la titlu a roș-albaștrilor. Și Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova, a anunțat că este fan al Rapidului la meciul din Gruia. ”Suntem rapidiști de mici, suntem `șumudici` de mici, să glumim puțin. Cred că noi și FCSB suntem rapidiști”, a spus Rotaru conform gsp.ro.

Mihai Rotaru a vorbit şi despre egalul fără goluri contra celor de la FCSB. ”Avem un sentiment de frustrare. Nu e vorba de nemulțumire. Mai ales că puteai să ai o victorie mult mai mare, mai ales dacă dădeai gol în minutul 96. Știți vorba aceea, te iubesc ca pe un gol în minutul 90. A fost o ocazie foarte mare. Au mai avut și Baiaram, Mitriță, plus alte oportunități.

Târnovanu nu face pentru prima dată un meci mare împotriva noastră. A făcut un meci bun. Cu atât mai frustrant, cu cât portarul echipei adverse e omul meciului. Am fost agresivi, am recuperat multe mingii sus, am intrat de multe ori în careu, au controlat. Nu pot să spun că a fost bun doar x, y sau z. Determinarea a fost ceea ce ne dorim când joci cu 30.000 de fani de-ai tăi în spate”, a spus Rotaru pentru sursa citată.