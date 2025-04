„Se dădeau trei zile libere”. Mihai Rotaru, reacție savuroasă după ratarea oltenilor din meciul cu FCSB - Antena Sport

(Ce ați făcut la bară) Țin minte doar o furie, tristețe, agonie, toate la un loc. Șutul acela, credeam că va fi gol. S-a pus toată furia noastră adunată pentru acest meci. Era o stare de bine în oraș, era nebunie. Cred că se dădeau trei zile libere oficiale, se făcea punte. Trebuie să ne montăm bine, mergem la Dinamo.

A fost îmbucurător că am recuperat multe mingi, înseamnă determinare, dar și forță. Am jucat repede, am controlat jocul. Am fi meritat să câștigăm, era o consecință normală după ce am văzut pe teren. Am fost echipa mai bună. Rămâne rezultatul, din păcate.

FCSB e o echipă organizată, știe ce vrea, când dominam, știau să tragă de timp. O echipă care se bate la campionat.