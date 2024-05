Suporterii de la FCU Craiova au trecut la amenințări! Mesaj dur înainte de meciul decisiv în lupta pentru salvare - Antena Sport

Totodată, suporterii echipei lui Adrian Mititelu au emis și un comunicat, pe rețelele de socializare, în care au acuzat faptul că șefia grupării „dă semne vizibile de demență”.

„JUCAȚI FOTBAL!

Mâine, Știința ar putea disputa ultimul meci din Liga I. Indiferent de circumstanțe, vom fi prezenți în peluză.

Nu pentru mercenarii din teren, nu pentru conducerea ce dă semne vizibile de demență, ci pentru spiritul alb-albastru.

Vizavi de purtătorii de echipament, ei sunt singurii direct răspunzători de situația în care se află la acest moment echipa. Nu îi putem numi nici măcar mercenari, pentru că mercenarii și-ar face ca la carte treaba pentru care sunt plătiți.

Cuvintele sunt de prisos, mâine vă veți decide singuri soarta. Nu vom tolera încă o umilință, iar toate acțiunile noastre se vor îndrepta spre voi! Singurii ce merită umiliți, dezbrăcați și batjocoriți sunteți voi, mizeriilor! Ne vedem în Peluză! 'Jucători de serie B, vă rupem picioarele!'", se arată în comunicatul emis de fanii de la FCU Craiova. Ionuț Gurău și-a făcut praf colegii după UTA – FCU Craiova 3-1! Portarul echipei patronate de Adrian Mititelu nu s-a ferit de cuvinte după prestația coechipierilor, din partida de la Arad. Oltenii au avut o nouă prestație modestă în Liga 1, chiar dacă sunt în pericol de retrogradare directă. Acum, portarul Gurău a ținut să își apostrofeze coechipierii, după meciul cu echipa lui Mircea Rednic. Gurău i-a atacat pe colegii săi după meci și a spus că aceștia nu au fost în stare să marcheze, chiar dacă au avut ocazii uriașe. "Fotbalul se joacă pe goluri, nu pe ocazii. Simțeam că în orice situație pot lua gol. Toți fundașii mei laterali erau în atac. Am fost jalnici. Mă apăram doar cu fundașii centrali. Noroc că am mai scos din mingi, altfel putea fi 4-0 până la pauză.

Eu nu mai pot să stau în poartă. Am tensiunea 200, 180. Îmi vine să ies pe teren, să dau eu cu capul. A fost o zi neagră pentru noi. Am considerat meciul acesta drept o finală, atât și meciul următor. Se pare că totuși nu am înțeles.

Atât cât mai sunt șanse matematice, am speranțe. Am speranțe, așa am câștigat și cu U Cluj acasă. Doamne ajută să se trezească cu toții și să facem un meci bun. Acum suntem la mâna rezultatelor.

Nu mai suntem la mâna noastră. Noi trebuie să ne câștigăm meciul și apoi vedem ce se va întâmpla”, a spus Gurău, la digisport.ro.

