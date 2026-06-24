Suporterii lui Dinamo, alături de echipă. Câte abonamente s-au vândut şi comparaţia cu sezonul trecut

Noul sezon de Liga 1 se anunţă a fi unul mai echilibrat ca oricând, iar fanii sunt nerăbdători să fie alături de echipele favorite pe stadioane. Suporterii lui Dinamo promit să facă din nou spectacol, la fel cum au obişnuit de-a lungul timpului, iar un număr important dintre aceştia şi-au asigurat deja prezenţa pe arenă.
Formaţia alb-roşie a pus în vânzare abonamentele pentru noul sezon în urmă cu 2 săptămâni, iar acum a venit anunţul cu privire la modul în care merge vânzarea acestora.
Dinamo a anunţat că a vândut 1500 de abonamente pentru nou sezon
După ce pentru stagiunea trecută au fost vândute sub 1500 de abonamente, fanii lui Dinamo au decis acum să-şi arate susţinerea pentru echipă şi să depăşească deja acest număr la doar două săptămâni de la punerea în vânzare pentru noul sezon.
“1500 de abonamente vândute! Această cifră demonstrează încă o dată atașamentul vostru față de club și suntem recunoscători pentru susținerea voastră!”, au anunţat cei de la Dinamo pe Facebook.
Dinamo va fi nevoită să joace atât pe stadionul Arcul de Triumf, cât şi pe Arena Naţională, construcţiile la noul Ştefan cel Mare urmând să se finalizeze abia în anul 2028.
Suporterii de la Peluza Sud Dinamo au anunţat că nu vin la meciurile de pe teren propriu
Finalul stagiunii trecute a adus un conflict între ultraşi şi conducerea clubului, asta după ce sigla a fost schimbată şi suporterii nu au fost consultaţi în această privinţă. După ce au boicotat mai multe meciuri, fanii din PCH au ales să revină în tribune, însă doar după ce primele 10 minute ale meciurilor au trecut.
Această formă de protest nu va fi păstrată şi pentru noua stagiune, în Peluza Cătălin Hîldan, dar în Peluza Sud lucrurile vor rămâne la fel. Aceştia au anunţat că nu vor veni la confruntările lui Dinamo de pe teren propriu în sezonul 2026-2027.
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