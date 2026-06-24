Suporterii lui Dinamo, alături de echipă. Câte abonamente s-au vândut şi comparaţia cu sezonul trecut

Noul sezon de Liga 1 se anunţă a fi unul mai echilibrat ca oricând, iar fanii sunt nerăbdători să fie alături de echipele favorite pe stadioane. Suporterii lui Dinamo promit să facă din nou spectacol, la fel cum au obişnuit de-a lungul timpului, iar un număr important dintre aceştia şi-au asigurat deja prezenţa pe arenă.

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Formaţia alb-roşie a pus în vânzare abonamentele pentru noul sezon în urmă cu 2 săptămâni, iar acum a venit anunţul cu privire la modul în care merge vânzarea acestora.

Dinamo a anunţat că a vândut 1500 de abonamente pentru nou sezon

După ce pentru stagiunea trecută au fost vândute sub 1500 de abonamente, fanii lui Dinamo au decis acum să-şi arate susţinerea pentru echipă şi să depăşească deja acest număr la doar două săptămâni de la punerea în vânzare pentru noul sezon.

“1500 de abonamente vândute! Această cifră demonstrează încă o dată atașamentul vostru față de club și suntem recunoscători pentru susținerea voastră!”, au anunţat cei de la Dinamo pe Facebook.

Dinamo va fi nevoită să joace atât pe stadionul Arcul de Triumf, cât şi pe Arena Naţională, construcţiile la noul Ştefan cel Mare urmând să se finalizeze abia în anul 2028.