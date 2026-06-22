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FCSB și Dinamo nu pot juca pe Arena Naţională în septembrie din cauza unui festival culinar

Radu Constantin Publicat: 22 iunie 2026, 12:31

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FCSB și Dinamo nu pot juca pe Arena Naţională în septembrie din cauza unui festival culinar

Arena Naţională - Profimedia Images

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Pe Arena Naţinală nu s-a mai jucat din luna mai, atunci când au fost programate mai multe concerte. Acum, FCSB şi Dinamo primesc o altă lovitură. Nici în septembrie nu se va putea juca aici, pentru că pe Arenă este programat evenimentul Asia Fest.

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„ASIA FEST, primul festival din Europa Centrală de Sud-Est care promovează culturile și gastronomia țărilor asiatice revine cu cea de-a XIII-a ediție, între 18 și 20 septembrie 2026. Evenimentul are loc în curtea Arenei Naționale din București (intrarea dinspre Strada Maior Coravu) și propune trei zile de spectacole, prezentări, bucătărie tradițională asiatică, ateliere și expoziții”, este mesajul apărut pe site-ul evenimentului.

Cel mai probabil în acea perioadă, Liga 1 se va afla în runda 10.

Variate pentru FCSB şi Dinamo rămân stadionul “Ghencea” şi „Arcul de Triumf”.

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