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Tavi Popescu, transformat! Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce l-a lăudat: “Să nu ajungi boschetar!”

Mihai Alecu Publicat: 27 iunie 2026, 23:31

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Tavi Popescu, transformat! Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce l-a lăudat: Să nu ajungi boschetar!

Tavi Popescu, avertizat de Gigi Becali. Foto: Sport Pictures

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FCSB a avut o ultimă stagiune de uitat, în care rezultatele din campionat au dus echipa în premieră în play-out, însă în cele din urmă totul a fost salvat cu ultima partidă, barajul de calificare în Conference League, câştigat în faţa celor de la Dinamo, 2-1.

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Trupa roş-albastră e pregătită acum să nu mai aibă un sezon la fel de dezamăgitor şi fotbaliştii conduşi de Marius Baciu se antrenează din greu pentru a fi la capacitate maximă.

Gigi Becali a dezvăluit ce jucători de la FCSB au reuşit să impresioneze în pregătirea noului sezon

Gigi Becali dezvăluie că a vorbit cu oamenii din jurul echipei şi că doi fotbalişti au reuşit să impresioneze, Dennis Politic şi Tavi Popescu. Despre acesta din urmă a mai spus că a intrat sub atenţia lui Mihai Stoica, iar oficialul de la FCSB are ca obiectiv să-l ajute să fie la un nivel ridicat.

“Dennis Politic e surpriză, la antrenamente. Şi George Popescu, mi-au zis că dacă-l văd zici că e Lamine Yamal. Mi-a zis MM Stoica că şi-a pus în cap să-l facă fotbalist. A zis că dacă nu-l face jucător într-un an e eşecul lui. Dacă tragi un an de zile o să pleci pe bani mulţi, salariu mare, şi nu mai ai treabă, pe 4-5 ani.

Dacă nu o să ajungi boschetar. Vorbesc la modul general. De ce? Fotbalistul e obişnuit cu cheltuieli, dacă el e aşa şi să spunem că termină contractul şi pleacă, după nu mai prinde ceva şi ajunge aşa. Popescu a zis că se mută la bază, în Berceni”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

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Ultima şansă pentru Politic şi Popescu la FCSB?

Dennis Politic a fost adus cu mari speranţe de la Dinamo, însă după doar 6 luni acesta era împrumutat la Hermannstadt, formaţie cu care a retrogradat în liga secundă. Acum, speculaţiile din ultimul timp vorbeau despre o plecare a sa, însă se pare că are o nouă şansă de a-şi arăta talentul.

De cealaltă parte, Tavi Popescu a reuşit să aibă un final de sezon bun, cu evoluţii constante în confruntările decisive care au dus la calificarea în cupele europene. Astfel, acesta este considerat a fi acum un titular de drept şi aşteptările sunt importante.

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