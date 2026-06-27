Tavi Popescu, transformat! Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce l-a lăudat: “Să nu ajungi boschetar!”

FCSB a avut o ultimă stagiune de uitat, în care rezultatele din campionat au dus echipa în premieră în play-out, însă în cele din urmă totul a fost salvat cu ultima partidă, barajul de calificare în Conference League, câştigat în faţa celor de la Dinamo, 2-1.

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Trupa roş-albastră e pregătită acum să nu mai aibă un sezon la fel de dezamăgitor şi fotbaliştii conduşi de Marius Baciu se antrenează din greu pentru a fi la capacitate maximă.

Gigi Becali a dezvăluit ce jucători de la FCSB au reuşit să impresioneze în pregătirea noului sezon

Gigi Becali dezvăluie că a vorbit cu oamenii din jurul echipei şi că doi fotbalişti au reuşit să impresioneze, Dennis Politic şi Tavi Popescu. Despre acesta din urmă a mai spus că a intrat sub atenţia lui Mihai Stoica, iar oficialul de la FCSB are ca obiectiv să-l ajute să fie la un nivel ridicat.

“Dennis Politic e surpriză, la antrenamente. Şi George Popescu, mi-au zis că dacă-l văd zici că e Lamine Yamal. Mi-a zis MM Stoica că şi-a pus în cap să-l facă fotbalist. A zis că dacă nu-l face jucător într-un an e eşecul lui. Dacă tragi un an de zile o să pleci pe bani mulţi, salariu mare, şi nu mai ai treabă, pe 4-5 ani.

Dacă nu o să ajungi boschetar. Vorbesc la modul general. De ce? Fotbalistul e obişnuit cu cheltuieli, dacă el e aşa şi să spunem că termină contractul şi pleacă, după nu mai prinde ceva şi ajunge aşa. Popescu a zis că se mută la bază, în Berceni”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.