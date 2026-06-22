Transfer pregătit de Universitatea Craiova. O nouă mutare de Liga Campionilor

Universitatea Craiova e foarte aproape de o nouă lovitură pe piaţa de transferuri. Oltenii sunt foarte aproape să realizeze încă un transfer important, înainte de startul preliminariilor din Liga Campionilor.

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Presa din Macedonia deja anunță că Ronaldo Webster urmează să plece de la Shkendija și să semneze cu oltenii, dar nu înainte ca Mihai Rotaru să plătească o clauză de reziliere în valaore de 400.000 de euro. Jucătorul și-ar fi anunțat deja clubul că va pleca, anunţă 3minute.net.

„Ronaldo Webster pleacă de la Shkëndija și nu s-a alăturat echipei la startul pregătirilor. Fotbalistul jamaican a informat clubul că va pleca și că va fi activată clauza de reziliere în valoare de 400.000 de euro. El este foarte aproape de un transfer la Universitatea Craiova, campioana României. Webster ar urma să fie un transfer important înaintea participării clubului în tururile preliminare ale Ligii Campionilor.

Webster a fost unul dintre cei mai buni, dacă nu chiar cel mai bun fotbalist din campionatul Macedoniei. Plecarea sa a creat acum o problemă pentru Shkëndija pe postul de fundaș stânga. Potrivit informațiilor, „roș-negrii” din Tetovo au găsit deja un înlocuitor pentru internaționalul jamaican. Pepe Fall de la Struga Trim Lum ar trebui să semneze cu Shkëndija în următoarele ore și să se alăture echipei în cantonamentul din Slovenia. Fall a avut evoluții excelente pentru formația din Struga, iar pe baza prestațiilor sale se poate concluziona că va fi un înlocuitor demn și valoros pentru Webster la Shkëndija”, notează sportsport.mk.