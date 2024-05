„Trebuie să fim serioși!” Elias Charalambous, prima reacție după Universitatea Craiova - FCSB 2-0! - Antena Sport

Pentru mine, Octavian Popescu este unul dintre cei mai talentați jucători din România, sunt sigur de asta. Trebuie să vorbim și cu doctorul, să vedem ce facem cu această accidentare. Credem foarte mult în el.

Dan Petrescu este un antrenor foarte experimentat, a arătat că se potrivește la CFR. Îl respect.

Le mulțumesc fanilor pentru prezența la meci, ne vedem săptămâna viitoare la duelul cu CFR. Sper să îi facem fericiți, cu un rezutlat bun”, a spus Elias Charalambous, la digisport.ro.

Octavian Popescu a anunţat că se operează

Octavian Popescu a anunţat că se operează după Universitatea Craiova – FCSB 2-0. Jucătorul echipei patronate de Gigi Becali a precizat şi cât va lipsi de pe teren.

„A fost un meci bun, din păcate am pierdut. Nu aveam în plan să pierdem în play-off, dar uite că a venit și înfrângerea. Eu am avut o fază pe care am tratat-o superficial. Putea fi un super-gol, dar nu a fost.

În ultimul an am jucat cu o problemă la gleză. Trebuie să mă operez. Voi lipsi maxim o lună și jumătate, două. Recuperarea e imediată totuși, nu voi lipsi în preliminariile pentru cupele europene.

La meciul cu CFR cred că o să fie un spectacol cum nu s-a mai văzut în ultimii ani în România. Suntem serioși, nu ne vopsim în cap! (n.r. râde)”, a declarat Octavian Popescu pentru digisport.ro după Universitatea Craiova – FCSB 2-0.