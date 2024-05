Octavian Popescu a anunţat că se operează: "În ultimul an am jucat cu o problemă la gleznă"! Cât va lipsi de pe teren - Antena Sport

Octavian Popescu a anunţat că se operează: "În ultimul an am jucat cu o problemă la gleznă"

Octavian Popescu a anunţat că se operează după Universitatea Craiova – FCSB 2-0. Jucătorul echipei patronate de Gigi Becali a precizat şi cât va lipsi de pe teren.

În minutul 55 al partidei, Octavian Popescu a ratat o ocazie uriaşă. El a trimis un lob superb, dar balonul a trecut puţin pe lângă poarta apărată de Popescu. Miculescu aştepta, cu poarta goală, o pasă de la Octavian Popescu.

„A fost un meci bun, din păcate am pierdut. Nu aveam în plan să pierdem în play-off, dar uite că a venit și înfrângerea. Eu am avut o fază pe care am tratat-o superficial. Putea fi un super-gol, dar nu a fost.