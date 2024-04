U Cluj a "ajutat-o" pe Dinamo! Clujenii, victorie la limită cu Poli Iaşi! Cum arată clasamentul din play-out - Antena Sport

Zeljko Kopic s-a prăbuşit emoţional, după ce Dinamo a fost învinsă de Botoşani

Zeljko Kopic s-a prăbuşit emoţional, după ce Dinamo a fost învinsă în prelungiri de Botoşani. Antrenorul „câinilor” a fost extrem de dezamăgit şi şi-a găsit cu greu cuvintele, după ce echipa sa a primit din nou gol în prelungiri.

Antrenorul croat a mai subliniat că jucătorii trebuie însă să-şi revină repede, deoarece vineri vor avea un nou duel crucial pentru evitarea retrogradării, cu Voluntari.

„Am pierdut meciul în ultimul minut. Nu am mai trăit o asemenea experiență în viața mea, pentru mine este greu să spun ceva.

Dacă vorbesc despre a doua repriză, jucătorii s-au luptat, ne-am apărat foarte bine și cred că Botoșani nu a avut ocazii mari până la ultimul minut. O să fie foarte greu.

În prima repriză am avut multe ocazii, după primul gol primit am început să jucăm mai în față, am avut penalty, am marcat, dar e greu. Trebuie să ne revenim și să jucăm vineri cu Voluntari cu tot ce avem. Când primești asemenea gol e greu să explici”, a declarat Zeljko Kopic, conform gsp.ro.