Valeriu Iftime i-a găsit înlocuitor lui Florinel Coman la FCSB! Propunere directă pentru Gigi Becali: "Este excepţional! - Antena Sport

Florinel Coman nu s-a ferit: „Vreau să plec!”

Florinel Coman a avut un discurs incredibil după derby-ul cu Universitatea Craiova. Coman a spus că a făcut un meci extrem de prost. Mai mult, Coman a spus că vrea să plece de la FCSB la finalul sezonului.

Florinel Coman a mai spus că la golul marcat a greşit portarul Universităţii Craiova. FCSB s-a distanţat la 10 puncte în fruntea clasamentului.

„Un meci prost făcut de mine, jalnic! Am fost cel mai slab de pe teren, dar Dumnezeu… ce pot spune, m-a făcut să marchez. Așa a fost, un meci foarte slab, mai ales prima repriză. M-au ajutat colegii, jocul echipei a fost foarte bun, am verticalizat, am cerut mingea în profunzime.

Ca echipă, prima repriză a fost foarte bună. Nu am câștigat multe dueluri, nu am fost ca la meciurile trecute.La primul gol a fost greșeală de portar. Am primit oferta de 60.000, o am pe masă? Cred că voi pleca la vară. Îmi doresc să schimb, este normal.