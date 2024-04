Elias Charalambous anunţă o răsturnare de situaţie în cazul transferului lui Florinel Coman în Qatar: "Are tot ce îi trebuie" - Antena Sport

Reclamă

„Din punctul meu de vedere, aceste lucruri, aceste zvonuri, nu ştiu dacă e ceva adevărat, nu sunt atât de importante în acest moment. Repet în fiecare săptămână că avem timp să vorbim despre transferuri, ce jucători vor pleca, cine va veni, dar acesta nu este momentul potrivit să vorbim. Avem un meci foarte greu şi nu avem timp să ne gândim la acest lucru. După ce se va termina totul, şi sper că totul se va termina bine, avem timp să vorbim şi să ne gândim la aceste lucruri.

(n.r. credeţi că mai este concentrat 100%?) Este 1000% concentrat. Puteţi vedea asta în fiecare săptămână. Este în cea mai bună formă a lui şi suntem fericiţi.

(n.r. e Qatar o opţiune bună pentru el sau preferaţi să îl vedeţi în Europa?) Nu am avut timp să mă gândesc la astfel de lucruri. Avem mult de muncă şi, dacă se va întâmpla ceva, el va lua cea mai bună decizie. Poate va decide să rămână aici. Nu cred că s-a hotărât ceva şi nu am această informaţie. Repet, nu e momentul potrivit să vorbim acest lucru. Haideţi să aşteptăm şi apoi el va fi cel care va decide dacă se va duce undeva şi unde se va duce. Sau poate va rămâne aici.

(n.r. dacă poate juca într-un campionat puternic din Europa) Dacă eram antrenorul advers şi îl vedeam pe Coman, simţeam că trebuie să mă confrunt cu un adversar foarte foarte dificil. Are calitate, are personalitate şi este un jucător care poate juca în orice campionat din lume. Are tot ce îi trebuie”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa de presă premergătoare meciului cu CFR Cluj.

Gigi Becali CONFIRMĂ plecarea lui Florinel Coman de la FCSB

Patronul de la FCSB a dezvăluit că Florinel Coman s-a înțeles deja cu o echipă și că va pleca de la formația pregătită de Elias Charalambous în această vară. Totuși, Gigi Becali a ținut să menționeze că nu are acordul lui „Mbappe”, pentru a spune numele echipei la care acesta va pleca.

„Eu nu vă pot spune acum pentru că nu am acordul. Nu am acordul să vă spun că el va pleca. Nu vă pot spune unde, ce și cum. Da, așa știu (n.r – că Florinel Coman va pleca în vară). El a negociat deja, dar nu vrea să spună. Le-am spus oamenilor că n-are rost acum, să fim campioni și după discutăm. (n.r. Pleacă în Bundesliga?) Nu vă pot spune pentru că nu am acordul”, a spus Gigi Becali, la prosport.ro.

