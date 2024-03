Verdictul lui Mihai Stoica în lupta pentru ultimele două locuri din playoff: "Pe ele le văd acolo!" Ce a spus de Dinamo - Antena Sport

Verdictul lui Mihai Stoica în lupta pentru ultimele două locuri din playoff

Oficialul celor de la FCSB e de părere că Farul nu are cum să rateze locul în playoff Verdictul lui Mihai Stoica în lupta pentru ultimele două locuri din playoff. Oficialul celor de la FCSB e de părere că Farul nu are cum să rateze locul în playoff. Mai mult, Mihai Stoica mai spune că pentru locul 6 Universitatea Cluj pleacă cu prima şansă.

Mihai Stoica a vorbit şi despre Dinamo, despre care a spus că se va salva de la retrogradare. Dinamo e într-o revenire fantastică de formă şi speră chiar să evite şi barajul.

„Pentru competiţie e formidabil că sunt atâtea rezultate de egalitatea. Plus că Dinamo şi FC Botoşani, care păreau retrogradare… Dinamo deja, la cum joacă, nu are cum să retrogradeze direct. Nu poate să aibă constant ghinionul de la Iaşi. Dinamo nu are cum să retrogradeze direct.