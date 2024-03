Gigi Becali l-a ironizat pe Mihai Rotaru: „Nu ar sta nici în tribune jucătorii lui la mine!” Mesaj categoric despre Rapid - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Ivan, jucător pe care îl vede titular în Universitatea Craiova – Rapid. Acesta a mai subliniat că o victorie în derby-ul cu Rapid, FCSB îi va lăsa pe rivalii giuleșteni fără nicio șansă la titlu.

„Șucu e om de afaceri, și așa e campionatul cam dus. Toată lumea speră, dar ei își dau seama că e cam dus, hai măcar să luăm bănuțul. Dacă ar fi siguri că ne bat pe Giulești…dar ei vor să ia bănuțul.

Normal, pe valoare, trebuie să bată Craiova pe Rapid. Dacă rămân 13 puncte și o batem și noi pe Rapid, se fac 16 puncte. Dacă îi batem, s-a terminat. Nici CFR nu mai speră, ei vor Cupa, pentru Europa.

Rotaru speră mai mult, el visează că are echipă. Echipă are! Ca valoare, o văd a doua. I-au încurcat pe jucători, are bancă. La mine nici în tribună nu stă, mă refer la străini. Ivan e fotbalist, dar banca de străini nici în tribune nu stă la mine”, a declarat Gigi Becali, la Palat.

Gigi Becali, cucerit de Florinel Coman, după FCSB – Petrolul 1-0

Gigi Becali s-a declarat cucerit de Florinel Coman, după ce FCSB a învins-o la limită pe Petrolul, scor 1-0. Patronul roș-albaștrilor l-a comparat din nou pe jucătorul său cu starul francez, Kylian Mbappe, mărturisind că în partida cu „lupii galbeni”, Coman a fost geamănul campionului mondial.

Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Florinel Coman, după victoria cu Petrolul. Patronul de la FCSB a declarat că extrema sa traversează o formă de vis, mult superioară celei arătate în anii precedenți. De asemenea, Gigi Becali a fost întrebat și despre un posibil transfer al lui Florinel Coman. Patronul roș-albaștrilor a declarat că pentru moment, nu ia în discuție o plecare a vedetei sale, singura ofertă primită în schimbul său fiind din Argentina. „Coman, aseară, a fost exact Mbappe geamăn! Așa ceva, așa viteză, parcă face ce vrea. Nu a fost nici când era tânăr așa. Puternic, rămâne mingea la el. Are o viteză…nu se poate așa ceva! A avut din Argentina, dar n-are rost să vorbim acum. O să spun când vor fi transferurile, cum să spun prețurile mărfii”, a declarat Gigi Becali, la Palat. Florinel Coman este golgheterul Ligii 1, cu 14 reușite, la egalitate cu Darius Olaru. În meciul cu Petrolul, acesta a pasat către Luis Phelipe, la faza în care brazilianul a provocat autogolul lui Valentin Țicu.

