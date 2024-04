Gică Hagi, anunţ radical despre noul stadion din Constanţa, făcut chiar de ziua "Regelui": "Nu va purta numele meu!" - Antena Sport

Gică Hagi a făcut un anunţ radical despre noul stadion din Constanţa. „Regele” susţine că noua arenă nu va purta numele său, acesta preferând să se implice un sponsor care să investească sume uriaşe de bani.

„Mersi pentru întrebare. Nu cred că îmi va purta numele. Stadionul trebuie să fie al Constanţei. Trebuie să aibă un alt nume, nu al meu. Eu am o academie, eu mi-am făcut o academie. Deja am numele undeva, clar, stabil. Am investit tot acolo.

Stadionul nu va avea numele meu. O spun public, chiar dacă prin acte se speculează numele meu. Acolo trebuie să vină un sponsor, un nume, să se ia nişte bani. Un stadion trebuie întreţinut. Nu trebuie să ai doar costuri, ci şi câştiguri.