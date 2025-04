"Victor e prietenul meu!" Marius Şumudică a spus totul despre relaţia cu Angelescu la Rapid: "Nu există aşa ceva" - Antena Sport

Vreau să menționez foarte clar că relația dintre club și Marius Șumudică este una foarte bună, suntem o familie, l-am dorit foarte mult aici. El știe foarte clar cum a ajuns și faptul că l-am dorit și îl doresc și în acest sezon, dar și în următoarele.

Relația dintre club și Marius Șumudică a fost, tot timpul, una cât se poate de bună. E normal ca eu sau alți oameni din club să intre în emisiuni, dar se pare că se creează foarte multă vâlvă și nu prea înțeleg de ce.

Eu am o relație foarte bună cu Marius și am avut-o încă de când a venit, iar acum cred că e și mai bună pentru că ne-am cunoscut în acest an. Vrem să ne realizăm obiectivul și să mergem mai departe”, a declarat Victor Angelescu, la conferinţa de presă.