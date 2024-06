Viorel Moldovan, "urmărit" de coşmarul sfertului UEFAntastic din 2006: "A fost o dezamăgire foarte mare! Puteam face mai mult!" - Antena Sport

Viorel Moldovan este „urmărit” şi acum de coşmarul sfertului UEFAntastic din 2006. Rapid a fost eliminată de Steaua (n.r. – aceatsa era denumirea FCSB atunci) în sferturile de finală ale Cupei UEFA.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În tur, pe Giuleşti, Rapid a remizat, scor 1-1. Având în vedere că la acel moment conta golul în deplasarea, Rapid avea nevoie de victorie în retur pentru a se califica. S-a terminat 0-0, iar Rapid părăsea competiţie în sferturile de finală.

Viorel Moldovan, „urmărit” de coşmarul sfertului UEFAntastic din 2006

„Nu a ieşit bine, am marcat. Am făcut dou rezultate de egalitate. 0-0 în meciul retur, pe Lia Manoliu. Golul încasat acasă a făcut diferenţa pentru adversara noastră. Per total, fotbalul se joacă pe goluri. Dacă nu primeam acel gol, altfel ar fi stat lucrurile. Oricum noi puteam să facem mult mai mult, s-a ratat mult în meciul retur şi nu am reuşit să trecem mai departe. A fost o dezamăgire foarte mare şi pentru club şi pentru mine pe final de carieră să disput o semifinală de Cupa UEFA. De la semifinală la finală nu e mare lucru„, a spus Viorel Moldovan într-un interviu acordat celor de la Rapid TV.

Viorel Moldovan, noul preşedinte al Rapidului

Viorel Moldovan este noul preşedinte al Rapidului. Anunţul oficial a fost făcut pe site-ul oficial al giuleştenilor, care recent s-au despărţit de Daniel Niculae.

„Sunt mândru și onorat să fiu Președintele acestui club, cu o istorie senzațională în spate, un club important în fotbalul românesc.