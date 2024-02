Zeljko Kopic a spus lucrurilor pe nume după FCU Craiova - Dinamo 2-1: „Facem un pas înainte și doi înapoi” - Antena Sport

Reclamă

„În primul rând vreau să spun că sunt dezamăgit. Prima repriză nu a fost bună. Facem un pas înainte și doi înapoi. Am vrut să fim agresivi, să ne luptăm pentru minge. Au înscris primul gol, apoi am avut unele ocazii, și un gol anulat.

În repriza a 2-a am schimbat totul, pentru a domina jocul, dar au marcat și al doilea gol. Nu am avut nici noroc, Gregorio a lovit bara. Nu am făcut un meci bun, este un moment dificil pentru noi.

Am văzut la antrenamente, dar și în meciul cu Rapid, sunt sigur că putem juca așa mereu. Nu este ușor. Încercăm să fim stabili din punct de vedere mental, dar e ceva ce trebuie să rezolvăm.

Avem unele momente în care avem calitate, șutăm, centrăm, dar acesta nu a fost un meci în care Dinamo a jucat așa cum am vrut eu. Am pierdut prea multe mingi ușoare, le-am dat pur și simplu balonul! Prea multe greșeli. Am avut și momente bune, dar nu a fost deajuns.

Avem 10 zile până la următorul meci, avem nevoie de timp pentru a analiza următorul meci. Trebuie să vedem ce putem să îmbunătățim. Trebuie să fim mai buni.

Trebuie să găsim un mod de a rămâne în Liga 1. Trebuie să obținem rezultate”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro. Dennis Politic s-a prăbușit emoțional după FCU Craiova – Dinamo 2-1 Marcatorul singurului gol al „câinilor” a menționat faptul că Dinamo încă nu este la un nivel înalt și că este dezamăgit de faptul că echipa sa nu a obținut nici măcar un punct din acest meci. De asemenea, atacantul a spus că jucătorii trebuie să lase capul în jos și să se gândească la următorul meci. „Suntem foarte supăraţi, foarte dezamăgiţi. Nu ştiu ce să mai spus, mergem mai departe. Ne pare rău pentru fanii noştri, pe care i-am dezamăgit. Dacă nu era offside şi făceam 1-1 cu Goncalo, poate era alt meci. Aia e, nu s-a pus. Au avut ocazii mai multe decât noi, și noi am avut, dar au fost mai buni. Au făcut un joc mai bun. Încă nu suntem ceea ce trebuie. E foarte rău, nu avem ce să mai spunem, trebuia să câștigăm. Asta a fost din păcate. Știam că Bauza este un jucător bun, bravo lui, dar trebuie să ne concentrăm pe noi. Fanii sunt dezamăgiți, nu am obținut nici măcar un punct în seara asta. Trebuie să lăsăm capul în jos și să mergem înainte. O luăm de la meci la meci, încercăm să obținem cât mai multe puncte.”, a spus Dennis Politic Reclamă

