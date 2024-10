Zeljko Kopic şi-a aflat "pedeapsa", după ce a fost eliminat! Amenda primită de Dinamo - Antena Sport

În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC FCSB cu penalitate sportivă de 10.000 lei”, a notat lpf.ro.

Zeljko Kopic, prima reacție după eliminarea din Hermannstadt – Dinamo 0-2

Zeljko Kopic a oferit prima reacție după eliminarea din Hermannstadt – Dinamo 0-2. Antrenorul „câinilor” a vorbit deschis despre criza de nervi din prima repriză a duelului de la Sibiu.

„Am avut câteva meciuri în deplasare în care nu am reușit victoria. Trebuie să spun că am avut multe probleme de la ultima pauză internațională. Știu ce îmi poate face echipa. Treceam printr-o perioadă mai puțin bună și sunt foarte satisfăcut de mentalitatea arătată de jucători. Îi felicit.

Am avut multe momente dificile în sezonul trecut. Cel mai dificil a fost când am pierdut aici, la Sibiu. Și atunci am avut parte de sprijinul fanilor, dar noi am jucat foarte prost.

(n.r. Veți fi suspendat cu FCSB) Asta este.. Atunci când ești într-o familie, dacă simți să faci un anumit lucru pentru familia ta, atunci asta faci.

Eu nu îmi pot pierde încrederea în această echipă. Știm cum putem juca. Sunt momente de instabilitate, dar atunci trebuie să faci față problemelor și să îți revii. De aceea, acest meci era foarte important”, a declarat Zeljko Kopic, conform digisport.ro.