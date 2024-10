Adrian Mititelu l-a umilit pe Nicolo Napoli, când a aflat că va fi reclamat la FIFA: "Eu l-am ţinut în viaţă. A făcut figuraţie!" - Antena Sport

Adrian Mititelu l-a umilit pe Nicolo Napoli, antrenorul italian care şi-a încheiat al 10-lea mandat pe banca lui FCU Craiova. Patronul clubului din Bănie a răbufnit în momentul în care a aflat că Napoli îl va reclama la FIFA pentru a-şi recupera banii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Nicolo Napoli mai are de primit salarii restante de la Adrian Mititelu. Nu a reuşit să ia legătura cu milionarul român şi şi-a angajat avocat. Este hotărât să îşi caute dreptatea la forul mondial.

Adrian Mititelu l-a umilit pe Nicolo Napoli

Mititelu a cedat nervos când a aflat de demersul fostului său antrenor şi l-a făcut praf. L-a acuzat că este de vină pentru retrogradarea lui FCU Craiova şi că a făcut „figuraţie” pe bancă.

“Napoli, de fapt, nu mai antrenează de ani de zile. Eu l-am ținut în viață, sunt singurul lui angajator, că am o relație de prietenie cu el, am ținut la el ca om. E o aberație că vrea să se ducă la FIFA. E adevărat că are de luat niște bani, dar toți cei care au participat la retrogradarea echipei nu pot să aibă tot timpul banii la zi, mai ales că aveau salarii de play-off. A avut prioritate reorganizarea echipei, e o pierdere financiară colosală că am retrogradat, 1-2 milioane pierdute, am făcut niște amânări de plată unde se poate. Nu pot să dau la zi celor implicați în retrogradarea echipei, mai ales că aveau salarii mari, am fost preocupat de salvarea echipei.

Napoli, de 3 ani de zile nu mai lucrează, el nu face nimic la antrenament. Napoli, ultima oară când a muncit la clubul ăsta, a fost în 2021. De atunci, când a venit, a făcut figurație. Eu l-am adus să-i fac un bine, că are probleme și vreau să-l ajut. N-ați văzut că la meciul cu CSU el filma galeria. I-am băgat sute de mii de euro în buzunar. N-a avut nicio ofertă din Italia, spune pentru presă.