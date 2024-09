Nicolo Napoli a anunţat că îl reclamă pe Adrian Mititelu la FIFA: "E urât! Am vorbit cu avocatul" - Antena Sport

Nicolo Napoli a anunţat că îl reclamă pe Adrian Mititelu la FIFA. Antrenorul italian a susţinut că nu a fost plătit de patronul lui FCU Craiova.

Napoli a precizat că a luat legătura cu avocatul său şi pregăteşte cazul de la FIFA. Napoli a declarat că a încercat să ia legătura cu Adrian Mititelu, dar patronul oltenilor nu i-ar fi răspuns la telefon.

„Eu sunt acasă, în Cagliari. Este posibil să merg în Liga 2 din Italia. Domnul Mititelu nu m-a mai sunat. Problema cu Mititelu e că nu mi-a plătit niciun ban pentru ultimul mandat la Craiova. O să merg la FIFA. Am vorbit cu avocatul, iar el va merge la FIFA. L-am sunat pe Mititelu, dar nu mai răspunde. Eu am lucrat pentru el, nu? De ce nu am fost plătit? Nu înțeleg! E urât! Sper să se gândească bine Mititelu, că poate să fie sancționată echipa”, a declarat Nicolo Napoli pentru prosport.ro.

În vârstă de 62 de ani, Nicolo Napoli a fost de 10 ori antrenorul lui FCU Craiova. Echipa lui Adrian Mititelu e pregătită acum de către Marius Croitoru, fost antrenor al lui FC Botoşani.

FCU Craiova a suferit, duminică, o înfrângere drastică acasă, cu Afumaţi. Oltenii lui Mititelu au fost învinşi cu 3-0. După 8 etape disputate, FCU Craiova, care speră să promoveze în Liga 1, e doar pe locul 10 în Liga a 2-a. Echipa patronată de Adrian Mititelu are 3 victorii, 3 înfrângeri şi 2 rezultate de egaltiate. Lider autoritar în Liga a 2-a este Csikszereda, care are 7 victorii din 7 meciuri disputate.