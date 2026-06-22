Alex Băluță, revenire spectaculoasă în fotbalul românesc! Fotbalistul a semnat și va lupta pentru promovare

După ce era dat ca transferat la Poli Timișoara, Alexandru Băluță a revenit în cele din urmă în fotbalul românesc, dar la Chindia Târgoviște. După ce a reziliat cu echipa din Turcia, acesta a fost prezentat oficial la gruparea din Liga 2.

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În vârstă de 32 de ani, jucătorul va lupta alături de gruparea dâmbovițeană pentru promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc.

Alex Băluță a fost prezentat de Chindia

Alexandru Băluță și-a încheiat socotelile cu turcii de la Boluspor, iar fotbalistul român s-a mișcat rapid și a revenit în România, acolo unde a fost deja prezentat oficial la Chindia.

Băluță a început fotbalul profesionist la Chindia, acolo unde a jucat timp de trei ani, până să fie transferat la Viitorul Constanța.

„Bine ai revenit la Chindia, Alex Băluță!

Chindia anunță transferul lui Alexandru Băluță, fotbalist cu realizări importante în fotbalul românesc şi cu cluburi tari din străinătate în CV. Băluță se întoarce la Târgovişte, oraşul în care și-a început povestea în fotbalul profesionist.