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Ionuţ Chirilă, criză de nervi la primul meci oficial la CS Dinamo: „Te dau afară! Bă, ai auzit?”

Alex Masgras Publicat: 1 august 2026, 15:51

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Ionuţ Chirilă, criză de nervi la primul meci oficial la CS Dinamo: „Te dau afară! Bă, ai auzit?

Ionuţ Chirilă, în timpul meciului CS Afumaţi - CS Dinamo / Facebook CS Dinamo

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Ionuţ Chirilă a debutat cu stângul la CS Dinamo, în noul sezon din liga secundă. Dinamoviştii au pierdut meciul de pe terenul celor de la CS Afumaţi, scor 1-2, într-un duel în care jucătorii lui Chirilă au condus cu 1-0.

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Andrei Rus a marcat pentru CS Dinamo în minutul 19, dar Raicu şi Ghinet au întors rezultatul în favoarea ilfovenilor în minutele 72 şi 86.

Ionuţ Chirilă, criză de nervi la primul meci oficial la CS Dinamo

Ionuţ Chirilă a fost activ şi a dat indicaţii pe toată durata partidei. El şi-a încurajat elevii şi nu s-a oprit din dat indicaţii, dar au fost şi momente când s-a enervat.

La un moment dat, Chirilă a fost scos din sărite de decizia lui Radu Balcă, un puşti de doar 16 ani, în urma unui corner. Chirilă ar fi vrut ca lovitura de la colţ să fie executată scurt, iar antrenorul lui CS Dinamo l-a ameninţat pe jucătorul său că îl scoate de pe teren dacă nu îi respectă indiciaţiile:

„Radu, dacă mai bați o dată corner lung te dau afară, ai auzit? Băi, ai auzit?”, a strigat Chirilă, potrivit digisport.ro.

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Imediat după acest moment, la doar câteva secunde distanţă, CS Dinamo a reuşit să înscrie. Andrei Rus a marcat din pasa lui Peter Believe.

Rezultatele de sâmbătă din Liga 2:

  • Cetatea Suceava – Concordia Chiajna 1-3
  • CS Afumaţi – CS Dinamo 2-1
  • CSM Reşiţa – ASA Tg. Mureş 2-1
  • FC Bacău – Ştefăneşti 3-0
  • FC Bihor – Unirea Slobozia 1-1
  • Gloria Bistriţa – CSC 1599 Şelimbăr 2-1
  • Metaloglobus – Metalul Buzău 0-0
  • Râmnicu Vâlcea – Popeşti Leordeni 1-1
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