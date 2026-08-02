Steaua, debut cu stângul în noul sezon din Liga 2! CSM Slatina s-a impus în Ghencea

Steaua a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-2, cu CSM Slatina, în prima etapă din Liga 2.
Oltenii au deschis scorul în Ghencea, în minutul 43, prin Mario Bărăitaru, iar oaspeţii puteau chiar să înscrie al doilea gol, în al patrulea minut al prelungirilor.
Steaua – CSM Slatina 1-2, în prima etapă a noului sezon din Liga 2
Steaua a egalat în minutul 52, după ce Adrian Ilie a pasat şi Alexandru Dinu a înscris.
Bărăitaru a mai marcat un gol, în minutul 65, şi CSM Slatina s-a impus la Bucureşti, scor 2-1, obţinând primele trei puncte ale sezonului.
Meciul disputat în Ghencea a fost singurul de duminică din Liga 2, în timp ce alte 8 meciuri au avut loc sâmbătă. Politehnica Timişoara – Chindia Târgovişte se joacă marţi, în timp ce CSC Dumbrăviţa – CSM Olimpia Satu Mare este programat miercuri.
Rezultatele de sâmbătă din Liga 2:
- Cetatea Suceava – Concordia Chiajna 1-3
- CS Afumaţi – CS Dinamo 2-1
- CSM Reşiţa – ASA Tg. Mureş 2-1
- FC Bacău – Ştefăneşti 3-0
- FC Bihor – Unirea Slobozia 1-1
- Gloria Bistriţa – CSC 1599 Şelimbăr 2-1
- Metaloglobus – Metalul Buzău 0-0
- Râmnicu Vâlcea – Popeşti Leordeni 1-1
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