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Steaua, debut cu stângul în noul sezon din Liga 2! CSM Slatina s-a impus în Ghencea

Alex Masgras Publicat: 2 august 2026, 18:12

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Steaua, debut cu stângul în noul sezon din Liga 2! CSM Slatina s-a impus în Ghencea

Steaua / Sport Pictures

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Steaua a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 1-2, cu CSM Slatina, în prima etapă din Liga 2.

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Oltenii au deschis scorul în Ghencea, în minutul 43, prin Mario Bărăitaru, iar oaspeţii puteau chiar să înscrie al doilea gol, în al patrulea minut al prelungirilor.

Steaua – CSM Slatina 1-2, în prima etapă a noului sezon din Liga 2

Steaua a egalat în minutul 52, după ce Adrian Ilie a pasat şi Alexandru Dinu a înscris.

Bărăitaru a mai marcat un gol, în minutul 65, şi CSM Slatina s-a impus la Bucureşti, scor 2-1, obţinând primele trei puncte ale sezonului.

Meciul disputat în Ghencea a fost singurul de duminică din Liga 2, în timp ce alte 8 meciuri au avut loc sâmbătă. Politehnica Timişoara – Chindia Târgovişte se joacă marţi, în timp ce CSC Dumbrăviţa – CSM Olimpia Satu Mare este programat miercuri.

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Rezultatele de sâmbătă din Liga 2:

  • Cetatea Suceava – Concordia Chiajna 1-3
  • CS Afumaţi – CS Dinamo 2-1
  • CSM Reşiţa – ASA Tg. Mureş 2-1
  • FC Bacău – Ştefăneşti 3-0
  • FC Bihor – Unirea Slobozia 1-1
  • Gloria Bistriţa – CSC 1599 Şelimbăr 2-1
  • Metaloglobus – Metalul Buzău 0-0
  • Râmnicu Vâlcea – Popeşti Leordeni 1-1
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