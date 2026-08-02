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Daniel Opriţa, scos din sărite după Steaua – CSM Slatina 1-2: „Un dezastru! Execrabil”

Alex Masgras Publicat: 2 august 2026, 19:30

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Daniel Opriţa, scos din sărite după Steaua – CSM Slatina 1-2: „Un dezastru! Execrabil

Daniel Opriţa, în timpul meciului Steaua - CSM Slatina / Sport Pictures

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Steaua a debutat într-un nou sezon din Liga 2 în care nu are dreptul de promovare în prima ligă. Pe Ghencea, echipa lui Daniel Opriţa a primit vizita celor de la CSM Slatina, acolo unde formaţia din Olt s-a impus cu 2-1.

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Oltenii au deschis scorul în Ghencea, în minutul 43, prin Mario Bărăitaru. Steaua a egalat în minutul 52, după ce Adrian Ilie a pasat şi Alexandru Dinu a înscris, dar Bărăitaru a mai marcat un gol, în minutul 65, aducând cele trei puncte formaţiei din Slatina.

Daniel Opriţa, după Steaua – CSM Slatina 1-2: „Nu meritam mai mult de un rezultat de egalitate”

Cu mulţi jucători noi la echipă, Opriţa a recunoscut că formaţia sa nu are cum să arate aşa cum şi-ar fi dorit şi că, în urma jocului prestat, Steaua nu ar fi meritat mai mult de un egal.

Opriţa nu a vrut să vorbească prea mult despre protestul suporterilor şi nu crede că acest aspect a contat în prestaţia jucătorilor săi:

„A fost un meci cum mă așteptam, împotriva unei echipe bune, în formă. Noi nici în meciurile amicale nu am arătat așa cum ne-am dorit. Sunt foarte mulți jucători noi, sunt mulți titulari schimbați din sezonul trecut.

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Nu meritam mai mult de un rezultat de egalitate. Am luat două goluri din două faze fixe, din niște greșeli care nu trebuiau să se întâmple. Au fost faze asemănătoare, am primit două goluri identice. Ei au fost echipa mai bună, mai curajoasă. E o victorie meritată.

(n.r. a contat că suporterii au protestat, a fost liniște pe stadion?) Poate, dar nu ar fi trebuit să conteze. Ar fi trebuit să se bată, să fie mai curajoși. Sunt jucători care nu s-au ridicat la nivelul acestui joc. Au fost fricoși. Probabil și numele Steaua e unul cu greutate și apasă destul de greu pe umerii lor”, a declarat Daniel Opriţa.

În ceea ce priveşte terenul din Ghencea, Opriţa a răbufnit şi susţine că a arătat mult mai rău faţă de meciul FCSB-ului cu Auda, din turul 2 preliminar Conference League:

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„Este un teren execrabil, dezastruos. Poate mai prost ca atunci când a jucat FCSB. Nu am văzut nicio îmbunătățire.

Am văzut că a spus cineva că gazonul arată foarte bine. E un dezastru, nu există. E sub orice critică. E o ciupercă care umblă și nu se găsește, nu poate să o prindă nimeni”, a mai spus Opriţa.

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