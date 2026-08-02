Daniel Opriţa, scos din sărite după Steaua – CSM Slatina 1-2: „Un dezastru! Execrabil”

Steaua a debutat într-un nou sezon din Liga 2 în care nu are dreptul de promovare în prima ligă. Pe Ghencea, echipa lui Daniel Opriţa a primit vizita celor de la CSM Slatina, acolo unde formaţia din Olt s-a impus cu 2-1.

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Oltenii au deschis scorul în Ghencea, în minutul 43, prin Mario Bărăitaru. Steaua a egalat în minutul 52, după ce Adrian Ilie a pasat şi Alexandru Dinu a înscris, dar Bărăitaru a mai marcat un gol, în minutul 65, aducând cele trei puncte formaţiei din Slatina.

Daniel Opriţa, după Steaua – CSM Slatina 1-2: „Nu meritam mai mult de un rezultat de egalitate”

Cu mulţi jucători noi la echipă, Opriţa a recunoscut că formaţia sa nu are cum să arate aşa cum şi-ar fi dorit şi că, în urma jocului prestat, Steaua nu ar fi meritat mai mult de un egal.

Opriţa nu a vrut să vorbească prea mult despre protestul suporterilor şi nu crede că acest aspect a contat în prestaţia jucătorilor săi:

„A fost un meci cum mă așteptam, împotriva unei echipe bune, în formă. Noi nici în meciurile amicale nu am arătat așa cum ne-am dorit. Sunt foarte mulți jucători noi, sunt mulți titulari schimbați din sezonul trecut.