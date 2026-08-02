Alexandru Albu, ţinta scandărilor rasiste la debutul la Steaua. Motivul pentru care a fost făcut praf de fani

Alexandru Albu (32 de ani) a fost ţinta scandărilor rasiste la debutul la Steaua. Mijlocaşul a bifat primele minute în tricoul „militarilor” la duelul pierdut cu Slatina, scor 1-2, în prima etapă din Liga a 2-a.

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Fanii Stelei l-au criticat pe Alexandru Albu pentru trecutul său la Rapid şi i-au cerut să plece de la formaţia roş-albastră. Mijlocaşul a evoluat timp de trei sezoane în Giuleşti, între 2021 şi 2024.

Alexandru Albu, ţinta scandărilor rasiste la debutul la Steaua

De asemenea, fanii Stelei au remarcat faptul că Alexandru Albu poartă tricoul cu numărul 23 şi au făcut legătura cu anul înfiinţării clubului Rapid, anume 1923.

Daniel Opriţa a comentat acest fapt şi a transmis că Alexandru Albu îşi va schimba numărul de pe tricou, din etapa următoare: „Numai la asta nu mă ducea pe mine mintea, că are Albu 23… O să-i schimbăm numărul acum, probabil. Numai la asta nu mă gândeam eu acum. E mai bine că nu știam eu ce număr are Albu și ce reprezintă el”, a spus Daniel Opriţa, conform gsp.ro.

Alexandru Albu a oferit şi el declaraţii după meciul pierdut de Steaua cu Slatina. Acesta a transmis că nu se lasă afectat de scandările rasiste care i-au fost adresate de fanii roş-albaştrilor.