Home | Fotbal | Liga 2 | Alexandru Albu, ţinta scandărilor rasiste la debutul la Steaua. Motivul pentru care a fost făcut praf de fani

Alexandru Albu, ţinta scandărilor rasiste la debutul la Steaua. Motivul pentru care a fost făcut praf de fani

Viviana Moraru Publicat: 2 august 2026, 19:30

Comentarii
Alexandru Albu, ţinta scandărilor rasiste la debutul la Steaua. Motivul pentru care a fost făcut praf de fani

Alexandru Albu, la Steaua/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Alexandru Albu (32 de ani) a fost ţinta scandărilor rasiste la debutul la Steaua. Mijlocaşul a bifat primele minute în tricoul „militarilor” la duelul pierdut cu Slatina, scor 1-2, în prima etapă din Liga a 2-a.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fanii Stelei l-au criticat pe Alexandru Albu pentru trecutul său la Rapid şi i-au cerut să plece de la formaţia roş-albastră. Mijlocaşul a evoluat timp de trei sezoane în Giuleşti, între 2021 şi 2024.

Alexandru Albu, ţinta scandărilor rasiste la debutul la Steaua

De asemenea, fanii Stelei au remarcat faptul că Alexandru Albu poartă tricoul cu numărul 23 şi au făcut legătura cu anul înfiinţării clubului Rapid, anume 1923.

Daniel Opriţa a comentat acest fapt şi a transmis că Alexandru Albu îşi va schimba numărul de pe tricou, din etapa următoare: „Numai la asta nu mă ducea pe mine mintea, că are Albu 23… O să-i schimbăm numărul acum, probabil. Numai la asta nu mă gândeam eu acum. E mai bine că nu știam eu ce număr are Albu și ce reprezintă el”, a spus Daniel Opriţa, conform gsp.ro.

Alexandru Albu a oferit şi el declaraţii după meciul pierdut de Steaua cu Slatina. Acesta a transmis că nu se lasă afectat de scandările rasiste care i-au fost adresate de fanii roş-albaştrilor.

Reclamă
Reclamă

„N-a fost nimic, când sunt în teren nu aud ce se strigă, mă concentrez la joc. (n.r. Te gândești să pleci?) Am contract, sunt aici, îmi fac treaba, de aia am venit. Restul… Nu bag în seamă. Au dreptul lor, eu dau totul pentru echipă. Credeți că-și mai au rostul? Vedem de ani de zile chestiile astea… Ne-am obișnuit cu ele, nu mă deranjează cu absolut nimic”, a declarat Alexandru Albu, conform digisport.ro.

Alexandru Albu a semnat cu Steaua în această vară, după despărţirea de Unirea Slobozia. În sezonul trecut, când evolua pentru ialomiţeni, mijlocaşul a marcat contra giuleştenilor şi nu s-a bucurat. La finalul partidei, a mers în faţa galeriei formaţiei de sub Grant şi a cântat alături de fani, purtând un tricou al Rapidului.

„Am o relaţie foarte bună cu cei din galerie, am jucat acolo trei ani şi vor rămâne în sufletul meu mereu„, spunea Alexandru Albu după duelul Unirea Slobozia – Rapid 1-2, din sezonul trecut.

Românul a cărui invenție a fost folosită de FBI. Cum a revoluționat Gheorghe Popa criminalisticaRomânul a cărui invenție a fost folosită de FBI. Cum a revoluționat Gheorghe Popa criminalistica
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Mai are nevoie FCSB de transferuri, după eliminarea din Conference League?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacția unui turist polonez după ce a ajuns pe Transalpina pentru prima dată
Observator
Reacția unui turist polonez după ce a ajuns pe Transalpina pentru prima dată
Dan Șucu sparge banca! Transfer istoric la Rapid! Se egalează recordul lui George Copos
Fanatik.ro
Dan Șucu sparge banca! Transfer istoric la Rapid! Se egalează recordul lui George Copos
21:35

„Ne dorim play-off-ul”. Florin Maxim a surprins, după Corvinul – Sepsi 1-1: „Asta le-am spus în vestiar”
21:30

LIVE TEXTRapid – CFR Cluj 0-0, ACUM. Derby „feroviar” pe Giulești
21:00

VIDEOPSV – AZ Alkmaar 0-4. Dennis Man şi colegii săi, umiliţi în AntenaPLAY
20:54

Nota primită de Dennis Man, după umilinţa suferită de PSV în Supercupa Olandei cu AZ Alkmaar
20:38

Corvinul – Sepsi 1-1. Duelul nou-promovatelor, decis de două goluri marcate în două minute
20:16

VideoJurnal Antena Sport | S-au distrat pe săturate
Vezi toate știrile
1 Englezii, verdict fără dubii după debutul lui Andrei Coubiș la Lincoln City: „Actorul principal” 2 Dinamo a luat decizia în cazul transferului lui Dennis Politic de la FCSB 3 Viitorul lui Marius Baciu la FCSB a fost decis, după eliminarea din cupele europene. Anunţul lui Mihai Stoica 4 „Se vede că e fotbalist”. Noul transfer de la Universitatea Craiova care l-a cucerit pe Florin Prunea 5 VIDEO„Nu știu cum a reușit”. Louis Munteanu, assist uluitor în MLS. Comentatorilor nu le-a venit să creadă 6 Ce i-a adus, de fapt, sfârșitul lui Mircea Lucescu. Nepotul acestuia a dezvăluit totul: „Ăsta este adevărul”
Citește și
Cele mai citite
Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”Prezentatorea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit, chiar în direct! „O mică problemă cu rochia”
Bătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totulBătaie în toată regula la vestiare după Universitatea Craiova – Levski Sofia 2-2! De la ce a pornit totul
Dinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptatDinamo achită clauza de reziliere și face transferul mult așteptat
Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!Nebunie curată: echipa dintr-un sat cu 500 de locuitori și cu un ciung în primul 11 a dat lovitura în Europa!