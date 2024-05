Ce a spus Florin Maxim despre o colaborare cu Gigi Becali: "Toată lumea vrea la FCSB!". Verdictul antrenorului momentului - Antena Sport

”Toată lumea vrea să ajungă la FCSB, dar nu știu dacă aș putea să funcționez într-un astfel de sistem. Aș fi scos din zona mea de confort.

Am avut discuții, nu pot să spun oferte, dar am prelungit trei ani cu Corvinul. Mai am timp și am susținere totală pentru ideile mele. Conducătorilor le dau foaia de echipă cu trei ore înainte de meci, am libertate totală”, a declarat Florin Maxim la digisport.ro.

Corvinul Hunedoara a terminat pe locul secund Liga 2, dar nu a avut drept de promovare.

După succesul din Cupa României, Corvinul a încasat şi un premiu consistent. Concret, după ce a triumfat în finala cu Oţelul, echipei de Liga a 2-a i-a intrat în cont suma de 240.000 de euro, sumă care se adaugă la cea deja câştigată, pentru parcursul avut.

În total, Corvinul a câştigat 373.000 de euro, din parcursul avut în acest sezon de Cupa României. De cealaltă parte, pentru participarea în finală, Oţelul a fost răsplătită cu suma de doar 10.000 de euro, sumă care se adaugă la cea de 103.000 de euro, câştigată deja de trupa lui Dorinel Munteanu.

Pe cine poate întâlni Corvinul Hunedoara în preliminariile Europa League Echipa din Liga a 2-a aşteaptă încă acceptul UEFA pentru a juca în preliminariile Europa League. Iată pe cine poate întâlni Corvinul Hunedoara în preliminariile Europa League. Unul dintre posibilii adversari este Silkeborg. Echipa daneză a „spulberat-o” în 2022 pe FCSB în grupele Conference League. Atât în tur, cât şi în retur scorul a fost 5-0 pentru danezi. Rijeka (Croația), Wisla Cracovia (Polonia) sau Tobol (Kazahstan) sunt alţi posibili adversari ai Corvinului în primul tur preliminar din Europa League. Corvinul ar mai putea întâlni şi adversari din Grecia, Israel, Cipru, Azerbaidjan, Ungaria, Republica Moldova sau Kosovo. Clasamentul în aceste campionate nu este încă decis. Cei de la Corvinul ar putea disputa meciurile din Europa League pe stadionul lui Sepsi, care a fost inaugurat în 2021 şi a costat 25 de milioane de euro.

