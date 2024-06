Daniel Oprița, prima reacție după anunțul că negocierile dintre Adi Popa și CSA Steaua au picat: "L-am trimis la conducere" - Antena Sport

Daniel Oprița a avut prima reacție după ce s-a aflat că negocierile dintre Adi Popa și CSA Steaua au picat. Antrenorul grupării din Ghencea anunță că și-ar fi dorit ca „Motoreta” să rămână la echipă, dar a precizat că decizia finală le aparține conducătorilor clubului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La nici 24 de ore după anunțul că Adi Popa pleacă de la CSA Steaua, Oprița a venit cu detalii. Acesta anunță că nu a participat la negocieri. Totuși, le-a transmis fanilor că golgheterul Bogdan Chipirliu va continua în tricoul roș-albastru.

Daniel Oprița, prima reacție după anunțul că negocierile dintre Adi Popa și CSA Steaua au picat

„Chipirliu e un băiat de mare caracter. Eu îl conosc de mult timp, nu de ieri sau de azi. El a semnat prelungirea contractului cu Steaua și este unul dintre cei mai buni atacanți din Liga 2.

Am discutat și cu Adi Popa și i-am spus să meargă la conducere să își negocieze noul contract. Dacă am discutat cu el și l-am trimis la conducere, atunci e clar că eu mi-l doresc și din sezonul viitor la Steaua. Însă, acum râmâne că cele două părți să discute și să se înțeleagă. Eu unul am nevoie de Adi Popa„, a declarat Daniel Oprița pentru prosport.ro.

Antrenorul „militarilor” a venit și cu detalii despre ceea ce se întâmplă la negocierile cu jucătorii pe care îi vrea la CSA. Oprița a avut o reacție nervoasă.