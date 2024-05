Negocierile dintre Adi Popa şi şefii lui CSA Steaua au picat! "Motoreta", pe picior de plecare din Ghencea - Antena Sport

Nu știu ce să zic despre dreptul de a promovare. Eu vreau să rămân aici indiferent. Am discutat, a fost o rundă de negocieri și așteptăm să vedem dacă se aprobă!”, a spus Adi Popa, săptămâna trecută, potrivit iamsport.ro.

Daniel Opriţa a semnat un nou contract cu CSA Steaua

Daniel Opriţa a semnat un nou contract cu CSA Steaua. Antrenorul şi-a prelungit înţelegerea pe încă două sezoane, mărturisind că nu banii l-au convins să continue la formaţia din Ghencea, ci condiţiile excelente de la echipă.

Contractul lui Daniel Opriţa expira în această vară, însă antrenorul, care îi pregăteşte pe „militari” din iulie 2019, va rămâne în Ghencea până în 2026.

„Sunt bucuros că s-a realizat. Sunt atașat de tot ce se întâmplă la club. Sunt de cinci ani, e foarte greu să te desparți, mai ales că am fost respectat și de suporteri, și de conducere, și de oamenii din club. S-a creat o relație frumoasă și mi-a fost foarte greu să mă despart. E un club la care sunt mulți care își doresc să ajungă, chiar dacă în momentul ăsta există problema cu dreptul de promovare, dar, după discuțiile din ultimele zile, mi s-a spus că se încearcă să se rezolve și problema asta cât mai curând. Eu sper să se reușească, până la urmă.

Nu am intrat în discuții (n.r – cu alte cluburi). S-a discutat de sume. Dacă cineva va spune că am ales să rămân la Steaua pentru bani – deși aici e stabilitate și sunt condiții foarte bune – echipele cu care am discutat mi-au oferit mai mult decât aici. Să nu se creadă că a fost numai problema banilor și am stat aici pentru că e un loc călduț. Nu! E un loc unde mă simt bine, unde sunt lăsat să-mi fac treaba. Aici, singura problemă este cu dreptul de promovare. În rest, totul e la superlativ și cred că oricine și-ar dori să lucreze în asemenea condiții. Eu sper să se rezolve și problema cu dreptul la promovare”, a declarat Daniel Opriţa, pentru Steaua TV.