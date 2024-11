"Nu acceptăm dictatura" Scandal uriaş la echipa lui Atanas Trică! Antrenorul şi staff-ul lui au fost demişi! - Antena Sport

E scandal major la echipa CSM Slatina, formaţia din Liga a 2-a la care evoluează şi Atanas Trică. Antrenorul Oprescu şi staff-ul acestuia au fost demişi.

Primarul din Slatina, Mario De Mezzo, a intervenit personal în situaţia de la club. El a ţinut o şedinţă pe teren, împreună cu jucătorii echipei, în care i-a anunţat pe aceştia că antrenorul Oprescu şi întreg staff-ul acestuia au părăsit clubul din Liga a 2-a.

Staff-ul tehnic al lui CSM Slatina a fost demis

După un start bun de sezon, CSM Slatina se află doar pe locul 13 în Liga a 2-a, cu 16 puncte după 13 etape disputate. În ultimele 6 meciuri, CSM Slatina a înregistrat 4 înfrângeri şi două rezultate de egalitate.

„Am o veste pe care nu știu dacă dumneavoastră o considerați bună sau rea, eu o consider bună. Astăzi dimineață am reziliat contractele domnului antrenor Oprescu, domnului manager sportiv Șcheau și domnului Zoltan Erdei.

Au fost câțiva dintre dumneavoastră care au venit să îmi zică de metodele tiranice de antrenament ale domnului Oprescu, de faptul că partea fizică era mult prea dură și partea tehnică și de minge nu exista aproape deloc.