Scandal între Florin Prunea şi Flavius Stoican: "Să nu mai aud de el"! Replica antrenorului - Antena Sport

Florin Prunea a mărturisit că nu mai vorbeşte deloc cu Flavius Stoican. Prunea l-a acuzat pe Stoican că „l-ar fi lucrat” pe Eugen Neagoe în 2017, atunci când i-a luat locul fostului antrenor al Gloriei Buzău pe banca lui Poli Iaşi.

Stoican a oferit şi el o replică la acuzaţiile lui Florin Prunea. Antrenorul lui CSM Reşiţa e convins că fostul portar al Generaţiei de Aur, cu care a fost coleg ca jucător, la Universitatea Craiova, va reveni la sentimente mai bune faţă de el.

Scandal între Florin Prunea şi Flavius Stoican

„Nu vorbesc deloc cu Stoican! Când am plecat eu, cu domnul Neagoe, de la Iași, după ce domnul Neagoe nu a pierdut 15 jocuri, am terminat al doilea an consecutiv, am câștigat play-out-ul, știam că nu ne prelungesc contractele. Și domnul Stoican era de vreo trei zile prin Iași. Și eu am aflat: «Băi, vezi că l-am văzut pe Stoican prin oraș». Și l-am sunat: «Auzi, mă, nu s-a răcit bine cadavrul lui Neagoe și tu vii pe aici, mergi prin oraș și nu dai un telefon?». Coleg al nostru de echipă domnul Stoican, că am jucat la Craiova împreună.

De atunci să nu mai aud de el. Nu se face așa, mai ales între colegi. Nu îl halesc nici cu hellas”, a declarat Florin Prunea pentru iamsport.ro.

„Ambrosie m-a sunat, care cred că a făcut lucruri atât de frumoase pentru Iași… Mi-a zis că nu o să i se mai prelungească contractul lui Florin Prunea și asta a fost tot. Nu cred că-și mai aduce aminte, că n-am fost eu la cafea în Iași. M-a sunat și eram la Severin. Îi trece, chiar dacă mă halește sau nu. Eu cred că o să-și revină”, a spus, în replică, Flavius Stoican pentru prosport.ro.