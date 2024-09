"A fost o seară mare!" Kylian Mbappe, în extaz după ce a marcat primul gol pentru Real Madrid în Champions League - Antena Sport

Kylian Mbappe a fost în extaz după ce a marcat primul gol pentru Real Madrid în Champions League. Mbappe a deschis scorul în partida cu Stuttgart, câştigată de campioana Europei cu scorul de 3-1.

Mbappe a făcut şi o promisiune uriaşă fanilor. Acesta a spus că poate marca multe goluri. Mbappe a marcat 5 goluri pentru Real Madrid în toate competiţiile.

„A fost o seară mare, am intrat cu gândul să câştigăm. A fost un meci dur, dar aceasta este Champions League, este mereu dificil. Am câştigat acasă primul meci. Ştim că UEFA Champions League s-a schimbat şi avem nevoie de victorii rapide pentru a ne califica. Meciul a fost dificil pentru că ei au jucat bine. În a doua repriză am pus presiune, ne-am făcut jocul şi am marcat rapid primul gol. Apoi meciul a fost unul pe contre, ei au început să atace. Pot marca mai multe goluri. Știu că o voi face. Sunt fericit aici”, a spus Kylian Mbappe după Real Madrid – Stuttgart 3-1.

Kylian Mbappe a marcat primul său gol în Champions League, în tricoul lui Real Madrid. Starul francez a deschis scorul pentru „galactici” în duelul cu Stuttgart. Kylian Mbappe a ajuns la nu mai puţin de patru goluri marcate la Real Madrid, în trei meciuri. Starul francez a semnat cu echipa de pe Santiago Bernabeu în vară, după despărţirea de PSG.

Real Madrid a primit vizita celor de la Stuttgart, în primul meci din faza grupei de Champions League. Prima repriză a fost un echilibrată, germanii având o ocazie uriaşă. În minutul 29, şutul puternic al lui Deniz Undav a fost deviat în bară de fundaşii madrilenilor.