"Am fost de nerecunoscut". Mihai Stoica, discurs fără menajamente după Shkendija - FCSB 1-0: "E alarmant ce s-a întâmplat" - Antena Sport

E alarmant ce s-a întâmplat azi, dacă nu reuşim să ne rezolvăm problemele, suntem toţi vinovaţi. Mizez pe 40.000 de suporteri, să fie un ajutor, cum au fost mereu”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro, după Shkendija – FCSB 1-0.

Gigi Becali a “distrus” doi jucători, după ce FCSB a fost învinsă de Shkendija

Gigi Becali a “distrus” doi jucători, după ce FCSB a fost învinsă e Shkendija, scor 0-1, în prima manşă a turul doi preliminar de Champions League. Patronul campioanei i-a făcut praf pe Ovidiu Perianu şi pe Marius Ştefănescu.

“Am tras nişte concluzii. O să ne calificăm, bine că s-a întâmplat acum, ca să ştiu ce am de făcut. Perianu nu are ce căuta la echipa asta. Că vine la antrenamente, că e super Perianu şi îl bagi să joace. Dar nu are ce căuta la echipa asta.

Vrei să fac scandal? De azi nu mai e la echipă. Şi nici Ştefănescu. Cu asta basta. Îi aduc pe Băluţă şi Edjouma şi ies Perianu şi Ştefănescu, e ordinul meu. Şi gata.

Perianu iese din toate listele, că ţine locul aiurea. Dă-l încolo de meciul retur, o să ne calificăm în meciul retur. Dar nu merge fotbalul aşa, să ne distrăm”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro, după Shkedija – FCSB 1-0.