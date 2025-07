Ştefan Târnovanu, semnal de alarmă după Shkendija - FCSB 1-0: "Trebuie neapărat să ne calificăm" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a vorbit după meciul cu Shkendija, scor 0-1, în prima manşă a turului 2 preliminar Champions League. Campioana României va juca returul de la Bucureşti pe 30 iulie, de la ora 20:30, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

În ciuda faptului că a controlat cea mai mare parte din meci, FCSB nu a putut să se impună în Macedonia de Nord. Târnovanu regretă golul primit în repriza secundă, după lovitura de cap a lui Alhassan, pe colţul scurt, dar nu se dă bătut.

Ştefan Târnovanu, după Shkendija – FCSB 1-0: “Simt că putem să ne calificăm”

Portarul campioanei României a tras semnalul de alarmă înaintea returului de săptămâna viitoare şi aşteaptă o schimbare în bine în ceea ce priveşte jocul din retur:

“Rezultat trist, am discutat, am vrut să luăm o opţiune pentru calificare. Până în minutul 50, am avut posesie bună, am avut ghinion că nu am marcat, după au marcat ei. A venit eliminarea lor, presiune…

Trebuie să ne revenim, la Bucureşti putem întoarce şi vom merge mai departe. (N.r. Faza golului) Nu-mi reproşez, îmi pare rău că nu am ajuns la ea. Presiune ar fi trebuit să fie şi anul trecut, când am eliminat echipe bune. Trebuie să facem lucrurile mai bine. Nu sunt supărat pe Tănase, e o fază de joc. Returul trebuie jucat la calificare, trebuie neapărat să ne calificăm. Simt că putem face asta”, a declarat Ştefan Târnovanu, la primasport.ro.