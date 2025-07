Florin Tănase, prima reacţie după eliminarea din Shkendija - FCSB 1-0: "O greşeală, îmi pare rău" - Antena Sport

Florin Tănase a oferit prima reacţie, după ce a fost eliminat în Shkendija – FCSB 1-0, prima manşă a confruntării din turul doi preliminar de Champions League. Returul va fi în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY, pe 30 iulie, de la 20:30.

Florin Tănase a văzut direct cartonaşul roşu la Skopje, în minutul 79, după un fault extrem de dur, comis prin alunecare, asupra lui Latifi.

Florin Tănase, prima reacţie după eliminarea din Shkendija – FCSB 1-0

Florin Tănase a recunoscut că a greşit atunci când a intervenit decisiv asupra mijlocaşului celor de la Shkendija. Atacantul a subliniat însă că are mare încredere că FCSB va întoarce scorul în meciul retur, care se va disputa pe Arena Naţională.

“Dezamăgire, consider că azi puteam să câştigăm meciul, am avut o sumedenie de ocazii, puteam să marcăm multe goluri. A fost şi acea greşeală a mea, la acel fault, îmi pare rău. Puteam să luăm o opţiune serioasă, dar avem meciul retur, când cred că putem marca multe goluri şi să ne calificăm.

Ne lipseşte golul, din păcate şi puţină neşansă azi. Am avut ocazii, e bine că am dus mingea aoclo. La retur va fi altceva. Îmi pare rău că nu o să pot evolua şi eu, dar am încredere în colegi că pot face un meci mare şi ne vom califica.