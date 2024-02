Antrenorul lui Napoli crede că echipa are "o problemă mai mult mentală decât fizică". Reacția tehnicianului după 1-1 cu Barcelona - Antena Sport

Manşa secundă va avea loc la Barcelona, pe 12 martie.

Xavi a spus lucrurilor pe nume după Napoli – Barcelona 1-1

După meci, antrenorul Barcelonei a declarat faptul că elevii săi ar fi meritat să câștige duelul cu campioana din Italia. Totuși, Xavi a spus că jucătorii săi trebuiau să închidă rapid meciul, după golul lui Lewandowski și a vorbit despre faza la care cei de la Napoli au restabilit egalitatea.

„Am jucat bine și ne-am creat mai multe ocazii. Am fi meritat mai mult. Am jucat foarte bine. Cu și fără minge, am fost bine poziționați în apărare.

Trebuia să calmăm meciul. Nu am putut controla mingea după ce am marcat. Am dominat și am fi meritat să câștigăm. Au marcat din singura șansă pe care au avut-o tot jocul, este o adevărată rușine. Aceasta este Liga Campionilor”, a spus Xavi, citat de mundodeportivo.com.