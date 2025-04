Ce le-a cerut Luis Enrique jucătorilor de la PSG. Francezii, aproape de finala Champions League - Antena Sport

PSG a dat marea lovitură în prima manşă a semifinalelor Champions League. Francezii s-au impus cu scorul de 1-0 în deplasare, pe terenul celor de la Arsenal şi au prima şansă la calificarea în ultimul act.

Luis Enrique, antrenorul francezilor îşi avertizează însă propria echipă. Antrenorul lui PSG spune că nu s-a tranşat, momentan, calificarea.

Luis Enrique, dezvăluiri despre situaţia lui Dembele

După Arsenal – PSG 0-1 Luis Enrique a vorbit despre problemele pe care le are. L-a pierdut pe autorul uniciului gol, Ousmane Dembele, înlocuit pe finalul disputei. „Cred că am trăit o semifinală plină de emoție. Un stadion care vibra. A fost un gol foarte asemănător cu cel de pe Anfield. Am demonstrat personalitate. Golul acela ne-a oferit multă încredere și liniște. A fost unul dintre exemplele noastre despre cum încercăm să jucăm.

Echipa continuă să arate că are foame de victorie și dorință. Este un rezultat grozav, mai rămâne un meci retur și un gol poate veni dintr-o neatenție. Returul va fi palpitant.

A simțit un ușor disconfort (n.r. Dembele). Nu știm cât de grav este până nu se fac investigații. Pentru retur vom încerca să fie apt. Unul dintre lucrurile despre care am vorbit la Paris e că suntem o echipă adevărată, iar dacă Ousmane nu poate juca, va intra altcineva care e pregătit, are calitate și e gata să joace”, a spus antrenorul, conform marca.com.