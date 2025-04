Arsenal - PSG LIVE SCORE (22:00). Duel „de foc” la Londra, în semifinalele Ligii. Echipele probabile - Antena Sport

Arsenal (4-3-3): Raya – Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly – Odegaard, Rice, Merino – Saka, Trossard, Martinelli

PSG (4-3-3): Donnaruma – Hakimi, Marquinios, Pacho, Mendes – Neves, Vitinha, Ruiz – Doue, Dembele, Kavartskhelia

Mikel Arteta l-a sunat pe Pep Guardiola, înainte să o elimine pe Real Madrid din Champions League

Mikel Arteta a dezvăluit faptul că l-a sunat pe Pep Guardiola, înainte ca Arsenal să o elimine pe Real Madrid, din sferturile Champions League. Managerul „tunarilor” a dezvăluit ce a vorbit cu managerul lui Manchester City.

Arsenal a învins-o pe Real Madrid şi în returul de pe Santiago Bernabeu, scor 2-1. „Tunarii” se vor duela cu PSG în semifinalele Champions League.

Mikel Arteta a dezvăluit că a vorbit cu Pep Guardiola în dimineaţa returului cu Real Madrid. Spaniolul s-a declarat recunoscător pentru faptul că a avut ocazia să înveţe de la managerul lui Manchester City, cu care a colaborat timp de mai mulţi ani, fiind secundul lui.

„L-am sunat în această dimineaţă. Datorită lui mă aflu aici, acum. A fost un om care m-a inspirat foarte mult şi îi voi fi mereu recunoscător. Fără el, nu aş fi aici”, a dezvăluit Arteta, conform marca.com.

Totodată, Mikel Arteta a subliniat performanţa reuşită de Arsenal. „Tunarii” s-au calificat pentru a treia oară în istorie în semifinalele Champions League.

„Probabil că nu am fost niciodată mai mândru de echipa mea. Ne aflăm în semifinale pentru a treia oară în istoria clubului. Dar e vorba şi de maniera în care ne-am calificat. E vorba şi de circumstanţe, şi de accidentările pe care le-am avut.

Cred că am arătat ce caracter are această echipă. E o seară cu care trebuie să ne mândrim. Am ştiut că putem juca împotriva oricui, când am văzut cât de bine suntem pregătiţi, fizic şi mental”, a mai spus managerul „tunarilor”.