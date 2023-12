Ce le-a spus Carlo Ancelotti jucătorilor săi atunci când aceştia erau conduşi la pauză de Union Berlin! Au revenit şi au câştigat - Antena Sport

Reclamă

(n.r.: dacă are vreun reproș după faza grupelor) Nu. Ne-am descurcat foarte bine. În a doua jumătate a fazei grupelor ne-am îmbunătățit jocul. În ultimele două jocuri am gestionat bine avantajul. Astăzi și împotriva lui Betis ar fi trebuit să ne descurcăm mai bine. Nu poți crede că poți controla totul cu posesia, trebuie să termini lucrurile.

(n.r.: despre meciul cu Union Berlin) Un pic ciudat. Am controlat bine prima repriză, am dominat, dar două minute nebunești au complicat totul. Din fericire, în repriza secundă am încercat să fim mai eficienți, am trimis centrări pentru că avem un atacant care se pricepe la loviturile cu capul și a marcat două goluri așa”, a declarat Carlo Ancelotti după Union Berlin – Real Madrid 2-3, potrivit en.as.com.



Luka Modric a ratat un penalty în prima repriză

Luka Modrid a ratat un penalty în prima repriză a meciului. Chiar în minutul 45, mijlocaşul croat nu a reuşit să în învingă de la punctul cu var pe portarul Ronnow.

La faza următoare, echipa germană a deschis scorul, prin Kevin Volland (min. 45+1).

Madrilenii aveau să preia conducerea în repriza secundă, după dubla lui Joselu (min. 61 şi 72). Union Berlin nu s-a dat bătută, egalând în minutul 85, prin Alex Kral.



Nu avea însă să fie scorul final, Dani Ceballos marcând în minutul 89 şi aducându-le victoria jucătorilor lui Carlo Ancelotti. În urma acestui rezultat, Union Berlin a fost eliminată din competiţiile europene în acest sezon. Echipa germană a încheiat grupa C din Liga Campionilor pe ultimul loc, cu 2 puncte. Real Madrid, care a încheiat grupa cu maximum de puncte, şi Napoli, care s-a clasat pe 2, cu 10 puncte, vor continua în Liga Campionilor. În Europa League va merge echipa portugheză Braga, care a obţinut 4 puncte în această grupă. Real Madrid merge foarte bine şi în campionatul Spaniei Trupa lui Carlo Ancelotti stă bine şi în La Liga. Real Madrid se află pe 2, cu 39 de puncte, doar cu 2 puncte mai puţin decât liderul Girona. Următoarea clasată în La Liga este Atletico Madrid, cu 34 de puncte, dar un meci mai puţin disputat. Campioana FC Barcelona se află pe locul 4, cu 34 de puncte obţinute în 16 etape. FC Barcelona joacă astăzi împotriva celor de la Antwerp, în ultima etapă din Liga Campionilor. Barcelona este şi ea calificată mai departe, fiind pe primul loc în grupa H, cu 12 puncte obţinute în 5 partide.