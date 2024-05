Edin Terzic, după calificarea Borussiei Dortmund în finala Ligii Campionilor: "Este bucurie pură şi o mândrie extremă" - Antena Sport

Edin Terzic a fost în culmea fericirii după calificarea Borussiei Dortmund în finala Ligii Campionilor. Antrenorul nemţilor nu a uitat cum a pierdut echipa titlul în stagiunea precedentă, în ultima etapă, pe teren propriu.

Borussia şi-a luat astfel revanşa faţă de fani. Chiar dacă a suferit enorm în dubla cu PSG, care a avut şase bare, Dortmund s-a calificat în a treia finală de Ligă din istoria clubului, fără gol încasat în faţa lui Kylian Mbappe şi a lui PSG.

Edin Terzic, după calificarea Borussiei Dortmund în finala Ligii Campionilor

„Este aproape ireal. Cred că, în marea schemă a lucrurilor, am meritat să ajungem în finală. Am venit aici pentru a ne confrunta cu o echipă care are atât de multe calităţi. Ne-am calificat datorită muncii în echipă, dar şi cu un pic de noroc.