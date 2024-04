Kylian Mbappe, făcut praf în presa din Franța după PSG - Barcelona 2-3! Ce notă a primit starul lui Luis Enrique - Antena Sport

Luis Enrique se gândește doar la calificare după PSG – Barcelona 2-3

Luis Enrique se gândește doar la calificare, chiar dacă echipa sa a pierdut prima manșă a sfertului cu echipa lui Xavi, pe teren propriu. Tehnicianul a oferit o serie de declarații încrezătoare, după PSG – Barcelona 2-3.

A fost un duel cu adevărat spectaculos pe Parc des Princes. Barcelona a avut o prestație de senzație și a reușit o victorie imensă în fața vedetelor de la PSG. Meciul de la Paris s-a văzut în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Antrenorul de la PSG este de părere că echipa sa a avut o prestație bună la primul meci cu Barcelona, chiar dacă parizienii au fost înviși.

Luis Enrique i-a felicitat pe elevii lui Xavi, dar a menționat că echipa sa are șanse mari de calificare. De asemenea, tehnicianul se așteaptă ca partida retur să fie, la rândul ei, una plină de spectacol.

„Toate înfrângerile dor și deranjează, dar acest joc, ca toate celelalte, a avut suișuri și coborâșuri. Am început bine meciul, am dominat, dar după 0-1 am avut îndoieli când a fost vorba să punem presiune împotriva Barcelonei.

Barcelona a știut foarte bine să gestioneze presiunea meciului. Au jucători de foarte bună calitate. La pauză am schimbat lucrurile și am reușit (n.r. PSG) să întoarcem jocul. Am dat două goluri, dar rezultatul este negativ pentru noi.

Felicit Barcelona, dar nu am nicio îndoială că vom reuși calificarea. Am pregătit deja manșa secundă și o să o tratăm ca pe o finală.